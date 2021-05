Više od 300.000 KM kazni poslodavcima koji nisu prijavili radnike

BANJALUKA - Republički inspektori su tokom kontrole prijave radnika u 96 slučajeva utvrdili da radnici nisu imali zaključen ugovor o radu i da nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja, zbog čega su poslodavcima izrečene kazne u iznosu od 304.000 KM, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.

U ovoj godini republički inspektori su izvršili oko 3.000 inspekcijskih kontrola prijave radnika, u kojima je po osnovu ugovora o radu kontrolisano 4.780 radnika, podaci su Inspektorata.

"Ovim putem skrećemo pažnju poslodavcima da su mjere i kazne za neprijavljivanje radnika, koje su propisane Zakonom o poreskom postupku mnogo veće i rigoroznije od sankcija koje propisuje Zakon o radu, te podrazumijevaju i privremenu zabranu obavljanja djelatnosti zbog nepodnošenja prijave u Jedinstveni sistem", navodi se u saopštenju.

S ciljem suzbijanja sive ekonomije i neprijavljenog rada, Inspektorat Republike Srpske provodi kontinuirane kontrole prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i uplate doprinosa.

Iz Inspektorata podsjećaju da su u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijama i izmjenama Zakona o poreskom postupku, ovlaštenje da kontrolišu prijavljivanje radnika dobili svi inspektori Inspektorata Republike Srpske, bez obzira na primarne inspekcijske oblasti u kojima vrše nadzor.

"Novčane kazne koje su propisane Zakonom o poreskom postupku za neprijavljivanje radnika iznose od 10.000 KM do 30.000 KM za pravno lice, od 3.000 KM do 9.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 KM do 9.000 KM za fizičko lice preduzetnika", navodi se u saopštenju.

Ako u toku kontrole inspektor utvrdi da poslodavac nije podnio prijavu za registraciju radnika u Jedinstvenom sistemu, usmenim rješenjem poslodavcu izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti, a najmanje u trajanju od 15 dana.

Izuzetno mjera zabrane obavljanja djelatnosti neće se izvršiti ako poslodavac u roku od 72 časa od izricanja usmenog rješenja dostavi inspektoru dokaz o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i uplati novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom zbog angažovanja radnika na crno.

Iz Inspektorata pozivaju poslodavce da ne čekaju dolazak inspektora, već da uredno regulišu radni status svih radnika koje angažuju, te da se ne izlažu riziku od kažnjavanja.