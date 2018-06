Više od 500 učesnika uživalo u jedinstvenom spoju edukacije i zabave

Regionalni komunikacijski događaj Play Media Day 03, okupio je 08. juna u Banjaluci, više od 500 predstavnika medija, kompanija, kreativnih agencija, institucija, ali i mnogobrojnih studenata, koji su u Muzeju savremene umjetnosti RS pratili predavanja, radionice i panele, više od 30 svjetskih, regionalnih i domaćih stručnjaka.

Osnivači kreativne agencije SNASK iz Švedske, ekscentrični dvojac Fredrik Öst i Erik Kockum, bili su zvijezde stage-a Uran sa svojom originalnom brending filozofijom - Stvorite neprijatelje, pravite prijatelje. Za sebe kažu da su oni heroji koje niko ne želi, ali su svima potrebni, te da smo svi rođeni kreativni i treba takvi da ostanemo, ma šta drugi rekli. „Ponašati se odraslo je najdjetinjastija stvar koju možete uraditi“, kaže duo koji svoj rad shvata kao igru i zabavu koje nemaju granica.

Veliku pažnju posjetilaca, izazvao je panel “The power of like“, koji je okupio influnsere iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Panelom je moderirala blogerka i novinarka iz Beograda Branislava Antović, a učestvovali su Erna Saljević, u online svijetu poznatija kao „Diva is Back“ iz Sarajeva, Milan Vučićević koji je na društvenim mrežama već dugi niz godina prisutan pod pseudonimom “Nichim Izazvan” iz Beograda, Nataša Gardašević, koja je u kratkom periodu izgradila svoj brend “Njezvanova”, iz Podgorice, ali i Petra Mamić, popularna “Skitnica” iz Bjelovara.

Iako mnoge marketing agencije u BiH još uvijek ne shvataju značaj infulensera, čije globalno tržište vrijedi oko 1,7 milijardi dolara, veliko interesovanje učesnika je pokazalo da ovaj vid brendiranja i oglašavanja dolazi na naše prostore i to na velika vrata. „Internet je rokenrol, a influenseri su nove zvijezde“, komentar je Milana Vučićevića, poznatijeg kao “Nichim Izazvan”, kojeg prati 160 hiljada ljudi na tviteru. Takođe, u okviru panela je naglašeno da jedan uložen dolar u influense marketing, brendovima donosi 6 do 7 dolara profita.

Panel „Žene na vodećim pozicijama u kreativnoj industriji“, donio nam je priče koliko je zaista izazovno preći put do vrha i sa kojim se stereotipima i predrasudama susreću žene u svakodnevnom radu, kojih ima svega 30% na liderskim pozicijama u ovoj industriji. Kreativna direktorica agencije Play Team i direktorica programa Play Media Day Dijana Tepšić, pozvala je u goste pet uspješnih žena, koje su imale viziju i postigle veliki uspjeh u regionalnoj kreativnoj industriji: Sara Mekinc - Pristop, Ljubljana, Vesna Vlašić Jusupović - McCann Sarajevo, Sanja Đekić - Mediacom CE, Zagreb, Anita Todorović - Whole In One Communications, Beograd. Tek kada žena postane svjesna svoje moći i intuicije koju posjeduje moći će savladavati prepreke na putu do uspjeha, uz paralelno kreiranje podržavajućeg okruženja za žene na vodećim pozicijama. „Kreativni posao je poput braka, nekad ste u svađi, a nekad je sve savršeno“, jedan je od komentara učesnica panela.

Jedno od zanimljivih predavanja bilo je i ono francuskog futuriste, Jean Christophe Bonisa, koji je govorio o viralnoj seriji Black Mirror, budućnosti tehnologije, te moralnim granicama u digitalnoj evoluciji koju proživljavamo. Parižanin koji vodi 17 kompanija, kaže da su Banjalučani izrazito gostoljubivi, te da kreativnost ljudi sa ovih prostora, ne kaska u odnosu na Zapadnu Evropu.

Sašo Dimitrievski iz slovenačke Pristop grupe je naglasio, koliko je važno ulagati u digitalne medije jednom ključnom rečenicom: „Spot za društvene mreže košta isto kao reklama za TV“, jer ,,Internet nije u oglasima već u sadržaju", zaključio je Borislav Miljanović iz agencije Represent System Beograd. Vrlo jednostavan odgovor na pitanje „Šta je novo u digitalnom marketingu“? dao nam je Ivan Živković, iz beogradske agencije Pioniri: „Sve“! „Digital nam daje mogućnost da vidimo potrošače i da bolje odgovorimo na njihove potrebe“, zaključio je Živković.

Iva Obrovac iz zagrebačke agencije 404, naučila nas je kako planirati uspješno kombinovanje kanala digitalnih marketing kampanja. “Kada pokrećete kampanju imajte hipohondarski pristup. Dobro uradite istraživanje, jer interni podaci su zlato“, poručila je Iva. Međutim, ukoliko se tokom trajanja digitalne kampanje susretnemo sa kriznim komuniciranjem, Ljubica Soldo iz Degordian agencije nam je ponudila rješenje. Dobro istraživanje, plan komunikacije, sistem praćenja, te edukovana odgovorna osoba su osnovni elementi koji su vam potrebni, kako bi izbjegli PR krizu na društvenim mrežama.

Stres blokira kreativnost i produktivnost, a kako se boriti sa stresnim situacijama otkrile su nam Una Kasagić, Jana Tanasić i Nela Marinković, Masteri psihologije iz StressLess-a, Banjaluka. A da ponekad i neuspjeh može biti glavna pokretačka snaga, potvrdila je Laura Kurs iz Estonije, i zaključila: „Ono u čemu ne uspiješ te podigne i pomogne ti još više u stvaranju savršenog brenda“.

Bojan Hadžihalilović, kreativni direktor Fabrike iz Sarajeva, prisutnima je otkrio kako je biti dizajner u ova izazovna vremena, te kako razmišljati o vremenu u kojem živimo, istražiti i ispoljiti svoju kreativnost.

U ovo digitalno doba, nismo zaboravili na tradicionalne medije, poput radija, kojem je kako je zaključeno, internet dao krila. „Radio je kao kameleon, uspijeva da se prilagodi svakoj eri i ostaje medij koji se voli“, naglasila je Maja Rakovic, direktorica Naxi grupacije. Radio definitivno mora izaći iz klasičnog studija i približiti se slušaocima, potvrdila nam je Goranka Jednak Maksimović, producentkinja RTV Vojvodina, Novi Sad u svom izlaganju na temu „Radio na asfaltu i travi - Radio prijatelj događaja i festivala”.

Imajući u vidu da je 2018. godina proglašena godinom blockchaina i da bi trebala donijeti sve više proizvoda temeljenih na blockchain tehnologiji, ali i njenu širu upotrebu u drugim industrijama organizatori su ponudili i veoma zanimljivo predavanje Nikole Jokića osnivača i CTO - Digital Assets Power Play iz Zagreba.

U skladu sa svjetskim trendovima, program je ponudio i nezaobilaznu temu gaming industrije koja danas ozbiljno parira filmskoj industriji, o kojoj je govorio Stefan Wunderkid Đokić, Co - Founder Kuvo, Banja Luka.

Poslastica za kraj programa je bio panel “Game of Thrones - medijski fenomen” za sve ljubitelje epske fantazije. O ovom fenomenu diskutovali su: Monika Ponjavić, filmska i TV kritičarka, Branislav Predojević, novinar, Dejan Matijević, psiholog, i Đorđe Mandrapa, arhitekta i ekspert za istorijsku rekonstrukciju.

“U velikom dijelu smo u dobu romantizma i tražimo utočiste i grupne ideje, a vežemo se za heroje koji će nešto da promjene”, istakli su panelisti i dodali, da nakon velikog uspjeha ovog serijala, mnogobrojne serije takođe pokušavaju da budu šokante i ugledaju se upravo na “Game of Thrones”.

Lokacija Muzeja savremene umjetnosti RS, na jedan dan se pretvorila u kreativnu oazu, ispunjenu biljem i drvećem, koje je udahnulo novi život u jednu od najljepših građevina u centru Banjaluke. Edukacija, druženje, povezivanje i uspostavljanje novih poslovnih saradnji i ove godine su bili neizostavan dio događaja. Pored konferencijskih planeta Uran, Merkur i Jupiter, planeta Venera, kraljica druženja i zabave je bio prostor posvećen upravo kreiranju novih kontakata, prijateljstava i uspomena. Grad Banjaluka je još jednom dokazala, da je odličan domaćin i oduševila posjetioce koji su po prvi put posjetili grad na Vrbasu.

Mnogobrojne interaktivne zone ponudile su mnoštvo sadržaja. Bilo da ste poželjeli otići u virtuelnu stvarnost, isprobati novu šminku ili zabilježiti uspomene u kreativnim foto kabinama, ali i odmoriti se u zanimljivim chill out zonama uz najbolju muziku i osvježenje, dobra zabava je bila zagarantovana.

Najsrećniji posjetioci osvojili su mnogobrojne poklone i nagrade, te sa događaja otišli sa još većim osmijehom na licu. Nakon predavanja, panela i radionica, posjetioci su nastavili da se druže i zabavljaju na party-ju do ranih jutarnjih sati, uz energičan nastup kraljeva MASH UP-a, beogradskog benda SIZIP. Mnogobrojni posjetioci iz regiona i inostranstva iskoristili su svoj boravak tokom vikenda za obilazak turističkih i kulturnih destinacija Banjaluke i njene okoline.

Događaj su ove godine podržali prijatelji i partneri: Grad Banjaluka i Muzej savremene umjetnosti RS, UniCredit Bank Banja Luka, Mtel, Elektrokrajina, Prointer, Huawei, Fondacija Udružene žene, Franck, Admiral, Sensation, Link Group, Teleklik, HBO Adria, Staropramen, Rooster, Manja, Avon, Travel Office. Uz događaj su i ove godine bili i mnogobrojni prijatelji, ali i više od 30 medijskih partnera iz cijelog regiona. Vidimo se na Play Media Day 04!