Više od 600 parova u 2020. zatražilo pomoć pri vještačkoj oplodnji

BANJALUKA - Iako je pandemija virusa korona usporila aktivnosti u vezi sa biološki potpomognutom oplodnjom, prošle godine u RS odobreno je 615 zahtjeva za finansiranje vještačke oplodnje, a 209 bračnih parova se odlučilo da zamrzne embrione.

Podaci su ovo Fonda zdravstvenog osiguranje RS (FZO RS) koji finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu, a od 2017. godine finansira i uslugu čuvanja embriona na dvije godine.

"U skladu sa Pravilnikom, FZO RS u cijelosti finansira tri postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina, a ženama od 41 do navršene 42 godine Fond finansira 50 odsto troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cijelosti refundira troškove", naveli su u FZO RS za "Nezavisne".

Dodali su da je Fond u 2019. godini odobrio 630 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje.

"Od toga je 300 odobreno za prvi pokušaj vantjelesne oplodnje, 200 je odobreno za drugi pokušaj i 130 za treći pokušaj", kazali su u Fondu zdravstvenog osiguranje RS. Naveli su da je u tokom 2018. godine odobren 641 zahtjev za vještačku oplodnju, a u 2017. godini 446 zahtjeva.

"Godišnji trošak FZO RS za vantjelesnu oplodnju je oko 2,5 miliona KM", rekli su u Fondu.

Dodali su da je od 2007. godine, od kada FZO RS finansira vantjelesnu oplodnju, do danas ovim postupkom u Srpskoj rođeno više od 1.400 beba.

"Prema podacima ZU 'Mediko S', u 2019. i 2020. godini procenat uspješnosti u broju ostvarenih kliničkih trudnoća na mjesečnom nivou iznosio je od 45,7 do 64,2 odsto. S obzirom na to da je prosječna starosna dob pacijentkinja bila 36,5 godina, to ovaj procenat čini još značajnijim", kazali su u FZO RS.

Istakli su da je uslov za ostvarivanje ovog prava da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici najmanje dvije godine, te da postoji preporuka ginekologa iz referentne zdravstvene ustanove, koja s Fondom ima potpisan ugovor, za proceduru vantjelesne oplodnje.

"Ugovor za pružanje ove usluge osiguranicima Fonda zaključen je sa privatnom zdravstvenom ustanovom 'Medico's' iz Banjaluke. Jedna procedura košta oko 5.500 KM i podrazumijeva kompletnu proceduru, dijagnostiku, terapiju i sam postupak", pojasnili su u Fondu. Dodali su da je FZO RS među prvima u regionu počeo sa pružanjem usluge čuvanja embriona, koje su ranije građani RS morali plaćati samostalno.

"Zahvaljujući uvođenju ove procedure parovi ne moraju da prolaze kroz kompletan proces vantjelesne oplodnje. Trošak čuvanja embriona za koje je FZO RS dao odobrenje prošle godine je iznosio 104.500 KM. U 2019. godini finansirali smo čuvanje i zamrzavanje embriona za 133 bračna para u iznosu od 66.500 KM, a 2018. godine za 73 para smo finansirali čuvanje embriona u iznosu od 36.500 KM", naveli su u FZO RS.

Aleksandra Sofrenić, predsjednica Udruženja porodica sa sterilitetom "Novi život" Doboj, kazala je da je ovo udruženje prošle godine postiglo dogovor sa gradom Dobojem da sufinansira jedan pokušaj biološki potpomognute oplodnje.

"Uspjeli smo da dogovorimo da grad sufinansira jedan postupak vantjelesne oplodnje u iznosu od 4.000 KM. Bio je otvoren konkurs i parovi su mogli da se prijave do kraja novembra prošle godine", rekla je Sofrenovićeva.

Dodala je da ovo udruženje broji 26 parova, te da je dosta planova ovog udruženja zaustavila pandemija virusa korona.

"Nismo u mogućnosti da organizujemo predavanja stručnjaka o ovoj temi. Parovi koji su članovi našeg udruženja koriste i popuste za koje smo se mi kao udruženje izborili sklapanjem memoranduma o saradnji kako sa medicinskim ustanovama, tako i s udruženjima iz BiH i regiona", kazala je Sofrenovićeva.