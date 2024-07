Više od 7.300 medicinara iz BiH otišlo u Njemačku

BANJALUKA, SARAJEVO - Agencija za rad i zapošljavanje BiH je od 2013. do ove godine posredovala u zapošljavanju u Njemačkoj za više od 7.300 bh. medicinara sa završenom srednjom školom.

To, međutim, nije vrh ledenog brijega, jer možemo samo pretpostaviti koliko je još otišlo onih sa višim stepenom obrazovanja.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH su za "Nezavisne novine" potvrdili da su u prvih pet mjeseci ove godine za Njemačku posredovali za 118 naših građana.

"Sve zapošljavanje koje mi radimo odnosi se na osobe sa završenom srednjom medicinskom školom, opšteg smjera ili smjera pedijatrijske njege", kazali su nam iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Sindikalci iz BiH kažu da nisu iznenađeni i ocjenjuju da su brojke zabrinjavajuće, a jednako brine i to što Nijemci dobijaju gotov proizvod koji mi školujemo. Naši ljudi su se, dodaju, pokazali kao izvrsni radnici, što Njemačka i te kako koristi.

Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH, ističe za "Nezavisne novine" da istovremeno nama fali kadra sa završenom srednjom školom.

On naglašava da naši radnici koji odlaze u Njemačku dobijaju brojne benefite koje ovdje nemaju.

"Prije svega, to su drugačiji radni uslovi, koji podrazumijevaju da imate i opremu i alat i sve ono što vam treba za rad sa pacijentima, te da nikome niste krivi za nešto što nedostaje. Tamo niko ne krivi ni medicinsku sestru ni doktora ni direktora ustanove zbog nedostatka lijekova, aparata ili zbog, na primjer, duge liste čekanja", naveo je Latifović.

Druga stvar je, ističe, to što platama ne možemo stići zapadnu Evropu, jer su naše daleko ispod njihovih.

"Treća stvar je što tamo imaju osiguranu budućnost, mogućnost da se usavršavaju, napreduju", ističe Latifović.

Elvedin Vatreš, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo, koji je inače tehničar, kaže da je u struci više od 30 godina, a kada čuje brojke o odlasku medicinara, zapita se "šta se dešava".

"I onda u suštini dođete do toga da vidite da tu nije riječ samo o finansijskom aspektu, nego se možda više radi o uslovima rada, te uslovima ponašanja prema medicinskim sestrama, koje su, kada treba, uvijek heroji u bijelom, a kada dođete u neku situaciju, onda vas u momentu zaborave", istakao je Vatreš za "Nezavisne novine".

Kaže da se njegove kolege, kada se podvuče crta, najčešće odlučuju za odlazak upravo zbog uslova rada.

"Medicinska sestra se prvo mora roditi, a tek onda učiti, školovati se. Šta me najviše boli? To što niko ne obraća pažnju na to što odlaze. Vidite, naši ljudi su jako pametni i sposobni, a onda vas više cijene u stranoj zemlji, i onda normalno da posegnete da tamo odete", naglasio je Vatreš.

Mirko Šerbedžija, predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, kaže da, ako se ovom kadru do Nove godine ne povećaju plate, ne postoji više adut da se ti radnici pozivaju da ostanu ovdje.

"Mi u posljednjih 10 godina konstantno upozoravamo da će doći do egzodusa tih radnika. Ono što je zabrinjavajuće jeste da mi sada u zdravstvenim ustanovama počinjemo da se hvalimo kako smo dobili dobre prekvalifikacije, jer nemamo dovoljno kvalifikovane radne snage koja je redovno završila medicinsku školu", istakao je Šerbedžija za "Nezavisne novine".

