Više žrtava na poslu nego u minskim poljima

BANJALUKA - Svakog mjeseca u Republici Srpskoj pogine jedan radnik, a više ih bude teže povrijeđeno.

Može se to zaključiti iz podataka Inspektorata RS, po kojim je u 2018. na radnom mjestu život izgubilo 13 zaposlenih, a zabilježeno je i 79 težih povreda na radu.

I, što je još šokantnije, više ljudi izginulo je na poslu nego u minskim poljima, jer, kako "Nezavisne" saznaju u BH MAC-u, u istoj godini zabilježene su tri minske nesreće, u kojim se ugasio jedan život, dok su dva lica ranjena.

Crni niz na radnim mjestima u RS nastavljen je i ove godine, pa je tako u ponedjeljak, na gradilištu u banjalučkom naselju Starčevica, poginuo radnik Nijaz Mujadžić (61) iz Doboja.

Već tradicionalno, građevinarstvo je jedno od najopasnijih zanimanja, ali u najrizičnije djelatnosti spadaju i elektroprivreda, te šumarstvo i drvna industrija.

"U prošloj godini na radnom mjestu smrtno je stradalo 13 radnika, od čega dva u elektroprivredi, šest u građevinarstvu, jedan u hemijskoj industriji, dva u šumarstvu i drvnoj industriji, te dva u ostalim djelatnostima", kažu za "Nezavisne" iz Inspektorata RS.

Komentarišući ove podatke, sindikalci iskazuju ogorčenje. Tako Dragana Vrabičić, predsjednik Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS, ističe da crna statistika na radnim mjestima ukazuje na to da za neke ljudski život više nema nikakvu vrijednost.

"Mislim da je problem kod poslodavaca, odnosno da im je bitno da izgrade objekat, a šta će biti sa ljudima, apsolutno ih ne zanima! Do kada ovako? Do tada dok kontrolni organi dozvole da se na taj način radi - da su nam ljudi na neobezbijeđenim objektima, bez zaštitne opreme, a pritom umorni radeći od svanuća do mraka", kritikuje Vrabičićeva.

S druge strane, Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, lopticu prebacuje na Zakon o zaštiti na radu koji bi, kako ocjenjuje, trebalo mijenjati.

"Naravno, svi treba da radimo na tome da nesreća bude što manje. Jesu li za te sve nesreće krivi poslodavci? Ne treba unaprijed osuđivati nikoga. Činjenica je da naš Zakon o zaštiti na radu ne valja. Otišao je u širinu, opterećuje i one poslodavce tamo gdje za to nema nikakve potrebe, a nije otišao u srž i nije napravio pravu zaštitu u onim djelatnostima gdje su zdravlje i životi ljudi ugroženi", kazao je Škrebić, koji ocjenjuje da poslodavci treba da poštuju propise.

Međutim, podaci inspekcije pokazuju da brojni poslodavci zakon obilaze u širokom luku. Ili, ako ćemo biti precizniji, u 40 odsto slučajeva!

"U oblasti zaštite na radu, u 2018. godini izvršeno je 2.377 kontrola, od čega su u 958 slučajeva utvrđeni propusti u sprovođenju mjera zaštite na radu", rekli su za "Nezavisne" iz Inspektorata RS.

Poslodavcima je zbog toga izrečeno 816 upravnih mjera u cilju otklanjanja nedostataka, a bilo je i kazni.

"Zbog počinjenih prekršaja izdata su 173 prekršajna naloga u vrijednosti od 333.000 KM i podneseno je 16 prekršajnih prijava", preciziraju iz Inspektorata RS.

Uprkos kaznama, i ove godine sličan scenario. Poginuo je 4. marta Mujadžić, dok u januaru i februaru nije bilo smrtnih slučajeva, ali je zabilježeno 13 težih povreda na radu.