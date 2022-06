Višečlane porodice jedini garant opstanka

TUZLA - U Tuzlanskom kantonu nijedan grad i nijedna opština nemaju pozitivan prirodni priraštaj, a to pokušava promijeniti Udruženje porodica sa troje i više djece "Porodice tri plus" koje je u Tuzli prezentiralo planove.

Kakav je natalitet u Tuzlanskom kantonu, pokazuje činjenica da se u kratkom roku ugasilo oko 300 školskih odjeljenja, a pad nataliteta je zabilježen i do 20%.

Porodice sa troje i više djece su u pronatalitetnom i biološkom smislu jedini garant opstanka našeg naroda, rečeno je iz ovog udruženja.

"Ali kao takve nisu sistemski potpomognute u FBiH. Odatle ova potreba da se organizujemo i kao roditelji pokrenemo ovu priču, što nam polazi za rukom. Obaveze su velike, izazovi su veliki, ali mi nemamo alternativu, jer se nalazimo u demografskoj katastrofi i u najvećem padu nataliteta u našoj modernoj historiji", rekao je Mustafa Vlahovljak, predsjednik Udruženja "Porodice tri plus".

Da bi se to mijenjalo, kroz zakon treba poboljšati ekonomski status da bi natalitet bio veći, smatraju roditelji.

"Idemo prema javnim ustanovama i privrednim društvima s ciljem ostvarivanja pogodnosti za sve porodice, a posebno za one porodice 'tri plus i više'. Pozivamo sve porodice sa područja TK, kojih, prema nekim statistika, ima oko 7.000, da se učlane u ovo udruženje i ostvare pogodnosti koje ćemo mi kao udruženje dogovoriti", rekao je Edin Husarić, koordinator Udruženja "Porodice tri plus".

Neke od pogodnosti su, primjera radi, popusti za višečlane porodica tokom kupovine, a Udruženje je pripremilo kartice za to. Svaka višečlana porodica to može ostvariti ako ode na web-stranicu pomenutog udruženja te pročita pojašnjenja.

Nakon Sarajeva i Tuzle, Udruženje će svoje programe i ciljeve predstaviti i u drugim gradovima te pozivaju roditelje da se učlane kako bi se svi zajedno izborili za budućnost.