Višković: Avionski prevoz bolnice plaćen zbog straha da će biti zaplijenjena

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je naknadno odlučeno da pokretna bolnica koju je Srpska kupila u Njemačkoj bude transportovana avionom, a ne drumskim prevozom, zbog čega je donesena i odluka o plaćanju avionskog transporta.

"Naknadno smo donijeli odluku da pokretna bolnica bude transportovana avionom, a ne drumskim prevozom jer smo se plašili da će ta oprema biti zaplijenjena na putu do Republike Srpske. Pošto u ugovoru nije bila predviđena ta vrsta prevoza, donijeli smo odluku da platimo avionski prevoz", pojasnio je Višković.

On je dodao da se u javnosti pojavila spekulacija da je ranije rečeno da bolnica košta 3,65 miliona KM, a da je plaćena 4,2 miliona KM.

"Tačno je da je toliko plaćena, ali sa PDV-om. Nema tu ništa problematično. Cijena je uvijek bez PDV-a koji je odbitna stavka i zato nije uračunat u prvobitno iznos", rekao je Višković na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je istakao da nema informaciju da su radnici Zavoda za fizikalnu medicinu "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci dobili jednokratnu pomoć od 1.000 KM, iako je ta zdravstvena ustanova zatvorena čim su donesene mjere u borbi protiv virusa korona.

"To nije logično jer smo rekli da tu pomoć mogu dobiti samo oni koji su radili najmanje tri sedmice u periodu od 15. marta do 15. aprila. Precizno je propisano ko ima pravo i pod kojim uslovima. Ispitaćemo to i tražiti sankcije za one koji budu zloupotrijebili našu odluku", naveo je Višković.