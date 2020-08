Višković: Nadležni odmah da reaguju u slučaju organizovanja žurki

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je naložio Inspektoratu Srpske, Ministarstvu lokalne uprave i samouprave i Ministarstvu unutrašnjih poslova da odmah reaguju ukoliko dobiju informacije o žurkama koje se organizuju na imanjima, a građane je pozvao da prijave gdje primijete da su organizovana takva okupljanja mimo preporučenih mjera.

"Razgovarao sam i sa ministrom (unutrašnjih poslova Draganom) Lukačem i on će poslati depešu svim policijskim upravama da rade na suzbijanju takvih dešavanja. Imao sam žalbe i apele zdravstvenih radnika, prije svega iz UKC-a u Banjaluci, da imaju informacije o organizovanju žurki koje postaju novi klasteri, čime se dodatno opterećuje zdravstveni sistem", pojasnio je Višković u intervjuu Srni.

On je ukazao da je nekorektno i problematično da zdravstveni radnici rade bez predaha i odmora, dok pojedinci organizuju žurke na imanjima i ugrožavaju svoje, ali i zdravlje svojih najbližih i sugrađana.

Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj i porastu broja zaraženih u posljednjih mjesec dana, Višković je ukazao da je činjenica da ima opuštanja i nepoštovanja preporučenih mjera, ali da to nije masovna pojava već je riječ o pojedincima koji ugrožavaju sebe i okolinu.

On je saglasan da posljednji podaci o porastu broja zaraženih nisu zadovoljavajući, ali smatra da nisu ni toliko loši, jer je situacija pod kontrolom.

Ključna pojedinačna odgovornost

Predsjednik Vlade Srpske zamolio je građane da se pridržavaju preporučenih mjera - nošenje maske, držanje distance, izbjegavanje većih okupljanja jer samo na taj način može biti spriječeno širenje infekcije.

"Imamo podatke o neodgovornim pojedincima koji su znali da imaju simptome, ali su to prećutali, dolazili na posao, išli do trgovine i to njihovo neodgovorno kretanje ugrozilo je druge koji su bili odgovorni", naveo je Višković.

Govoreći o vlastitom iskustvu s virusom korona, Višković je u intervjuu Srni istakao da je ključna odgovornost pojedinca i da ljudi, kada osjete neke od simptoma, treba odmah da se prijave nadležnim institucijama i tako zaštite i sebe i sve oko sebe.

On je podsjetio da je bio negativan i na brzom i na pi-si-ar testu, a sutradan pozitivan, te da je srećan što nikoga nije ugrozio i niko ne može reći da je zaražen zbog njega.

"Za vrijeme zaraze nikome nisam prenio virus iako sam bio u kontaktu s kompletnim kabinetom i porodicom, ali sam na vrijeme reagovao i bio u izolaciji", istakao je Višković.

On je ocijenio da je pojedinačna odgovornost ključ uspjeha, jer se samo na taj način može poboljšati epidemiološka situacija.

Višković je ukazao da je dovoljno da se neko od neodgovornih pojavi na mjestu gdje ima 30, 50 ljudi i da zarazi ostale koji se ponašaju odgovorno, a zbog nediscipline, neozbiljnosti i neodgovornosti može doći do najgoreg scenarija - da nema dovoljno kreveta, medicinskih radnika, specijalista, virusologa, epidemiologa...

"Danas nije problem nabaviti respirator, krevet, opremu, kao što je to bilo u martu, ali je problem ako nam bude falilo stručnjaka koji znaju rukovati medicinskom opremom. Na nama je samo da poštujemo preporuke medicinske struke, zaštitimo sebe, a samim tim i zdravstveni sistem", konstatovao je Višković.

On je napomenuo da je Republika Srpska jedna od rijetkih u okruženju koja nije taktizirala s mjerama u borbi protiv pandemije virusa korona, te mjere zaštite, donesene na početku pojave virusa na ovom prostoru, i danas su na snazi.