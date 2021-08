Višković: Od septembra u Srpskoj penzije veće za dva odsto

TESLIĆ - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će od septembra penzije biti uvećane za dva odsto, odnosno ukupno pet odsto od početka godine.

Višković je rekao da je lako izračunati koliko će iznositi dato povećanje s obzirom na to da se trenutno na mjesečnom nivou za isplatu penzija obezbjeđuje 100 miliona KM.



"Ovih dva odsto koji idu od 1. septembra, oni će od nove godine ući u redovno usklađivanje, što će nominalno biti više od proste matematike od 2.000.000 KM", izjavio je Višković novinarima.



Premijer Srpske je naveo da su penzije od 2013. godine, kroz redovna i vanredna usklađivanja, uvećane za oko 34,5 odsto, te da se, zahvaljujući trezorskom poslovanju, redovno isplaćaju.



"Da li je to malo ili puno, ja kao predsjednik Vlade ne želim o tome govoriti. Ponašam se u skladu sa trenutnim mogućnostima da penzije budu redovne i ne bude zakašnjenja kod isplate", izjavio je Višković.



Višković je naveo da su u Federaciji BiH od 2013. godine povećane penzije svega 15 odsto i da je rukovodstvo Srpkse odgovorno prema svojim građanima.



On je naglasio da penzije nisu bile upitne ni u periodu korone i naveo da je prije maja isplaćena jednokratna pomoć penzionerskoj populaciji od 18.900.000 KM, uz banjsko liječenje i druge pomoći za potrebe ove populacije, čija se problematika kontinuirano prati.



Višković je tokom pauze Izborno-izvještajne skupštine Udruženja penzionera Srpske, koje se danas održava u Tesliću, pohvalio rukovodstvo Udruženja što je sačuvalo jedinstvo, uprkos raznim pokušajima političkog uticaja na njihov rad.



Vršilac dužnosti predsjednika Udruženja penzionera Srpske Slobodan Brdar zahvalio je premijeru Srpske i direktoru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranja Srpske Mmladenu Miliću, a najavljeno povećanje penzija ocijenio kao dobrodošlo.



Milić je rekao da je ovaj fond servis za više od 318.000 osiguranika, 271.000 korisnika prava i preko 43.000 uplatilaca doprinosa.