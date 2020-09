Višković: Postoji rezervni plan ukoliko dođe do širenja virusa

BANJALUKA - Učenica banjalučke Medicinske škole zaražena je korona virusom pa će ostatak odjeljena u izolaciju narednih 14 dana, a dodatnu dezinfekciju škole uradila je i higijensko-epidemiološke službe poručeno je iz ove škole.

Da će još biti ovakvih, pojedinačnih slučajeva svjesni su i u Vladi Republike Srpske.

Premijer Radovan Višković kaže da su institucije spremne na to i da imaju spreman rezervni plan za takvu situaciju. Kako kaže, taj plan se znatno razlikuje od onog sa početka epidemije i ne podrazumijeva potpunu izolaciju nego zavisno od slučaja.

"Pratićemo situaciju ako bude trebalo neko odjeljenje staviti u izolaciju da prate online to ćemo raditi ako se desi treba neku školu staviti u izolaciju to ćemo raditi ako neki grad ili lokalna zajednica bude imala slučajeva to ćemo i raditi", izjavio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske za ATV.

Najvažnije je kaže premijer da se svi ponašaju odgovorno počevši od roditelja pa do institucija.

Tvrdi da su svi u toku sa dešavanjima i da svi znaju kako treba da se ponaša u kojoj situaciji.

Kada je riječ o školama Institut ima zadatak da procijeni da li će određene mjere biti pojačane ili relaksirane. Situacija će se pratiti iz sedmice u sedmicu tvrdi to i ministar zdravlja Alen Šeranić

"Ono što je znašajno je da pratimo kako i na koji način u pojedinim sredinama se javlja broj djece koja su zaražena zbog toga smo uradili određene preporuke, Ministarstvo zdravlja i Domovi zdravlja, Institut sa lokalnim kriznim štabovima da se daju jasne preporuke kako i na koji način postupaju", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ministar poručuje i da je došlo do trenda stabilizacije po pitanju oboljelih od virusa korona. Tome su kaže doprinijele i intenzivnije kontrole inspekcije, komunalne policije i policije. Za njih je posla bilo i prethodnog vikend i to u Prijedoru. U jednom ugostiteljskom objektu zatečeno je više od 50 osoba.