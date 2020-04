Višković: Problem što FBiH nije formirala karantine na granicama

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Srpskoj veliki problem u borbi protiv virusa korona pravi to što nije do kraja ispoštovana odluka Predsjedništva BiH, odnosno što Federacija BiH (FBiH) nije formirala karantine na graničnim prelazima na svojoj teritoriji.

"Mi smo svoju obavezu ispoštovali prije više od 15 dana, dok oni, osim što još nisu formirali u punom kapacitetu karantine na graničnim prelazima, o karantinima u lokalnim zajednicama u nekim kantonima i ne razmišljaju", rekao je Višković.

On je naveo da mu je taj problem u razgovoru iznio i predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić, koji je rekao da nema instrumente vlasti kada je riječ o kantonima.

"Naš strah je da zbog toga ne budu ugrožene mjere koje sprovodimo u Srpskoj i da FBiH ne postane žarište koje bi nas moglo ugroziti. Dovoljno je vidjeti podatak da je Srpska, iako je po broju stanovnika duplo manji entitet, uradila duplo više testiranja od FBiH. Oni imaju pristup testiranju koji se u drugim zemljama pokazao kao loš jer testiraju samo ljude koji već pokazuju znakove oboljenja", rekao je Višković.

On je podsjetio da je Federacija kasnila i sa preduzimanjem drugih mjera u suzbijanju virusa.

Višković je naglasio da Srpska djeluje preventivno, te da je plan da se krene sa pojačanim testiranjem svih ljudi koji su ugroženi zbog obavljanja svog posla kao što su kasirke, policajci, inspektori, novinari...

Govoreći o raspodjeli sredstava koja treba da dođu od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Višković je naveo da problemi postoje jer FBiH ima unutrašnjih problema sa raspodjelom tog novca, koji se reflektuju i na Srpsku.

"Oni imaju problem kako da ta sredstva budu raspoređena jer dio žele i kantoni. To nam je veliki problem jer Srpska mnogo prije u odnosu na druge institucije u BiH izvršava svoje obaveze. Mi smo spremni da ispunimo uslove MMF-a i da povučemo sredstva koja nam pripadaju, ali nismo u poziciji da dođemo do aranžmana jer u FBiH nema dogovora. Tek kad se u FBiH dogovore treba da se dogovaraju entiteti", rekao je Višković za televiziju "K3".

On je podsjetio da je prijedlog Srpske bio da, s obzirom da FBiH ima više stanovnika, podjela sredstava bude 60 prema 40 odsto, te ocijenio da je to sasvim korektno.

Govoreći o Centralnoj banci BiH, Višković je naveo da ona do sada nije obavljala svoju funkciju u vrijeme krize.

"Svuda u okruženju centralne banke su se stavile u ulogu podrške. NJemačka ili Srbija, koje planiraju pomoć privredi i građanima, ne izdvajaju ta sredstva iz budžeta, nego se to sve radi sa nivoa centralnih banaka koje za to i postoje. U BiH se za sada to ne dešava, ali nadam se da će menadžment Centralne banke shvatiti njenu ulogu i pozivam ih da odrade ustavnu i zakonitu ulogu da pomognu svoje građane i privredu kad im je najteže", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, bilo je neophodno uvesti vanredno stanje u Srpskoj kako bi brže i lakše donosili važne odluke.

"Kada prestane potreba za vanrednim stanjem sve te odluke će se naći pred narodnim poslanicima i neke prestati da važe, dok će neke biti pretočene u zakonska rješenja", dodao je Višković.

Govoreći o Uredbi o zabrani širenja lažnih informacija i panike, Višković je naglasio da je ona donosena i u zemljama u okruženju da bi bilo spriječeno širenje panike, lažnih informacija i obmanjivanje građana.

"Veliki broj medija se u ovoj sitauciji ponaša korektno, a mi smo se trudili da im olakšamo rad i obezbijedimo informacije da bi građani bili informisani", rekao je Višković, navodeći da će Srpska pomoći i medijima koji snose posljedice epidemije virusa korona, kao i ostalim privrednim subjektima.

Višković je istakao da je u vanrednoj situaciji dobra i korektna saradnja Vlade i lokalnih zajednica s ciljem da problemi budu riješeni i zaštićeni životi građana.

On je naveo da je kao komandant Republičkog štaba za vanredne situacije u stalnom kontaktu sa načelnicima i gradonačelnicima, te da prati stanje u lokalnim zajednicama.

"Zadovoljan sam radom načelnika i gradonačelnika bez obzira na političku opciju kojoj pripadaju, jer se svi ponašaju odgovorno i poštuju odluke Republičkog štaba, a pojedini čak donose i rigoroznije mjere, što smo im mi i omogućili", rekao je Višković.

On je podsjetio da Vlada brine i o lokalnim zajednicama u FBiH u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, te da im je na njihov zahtjev uputila brašno.

"Sličnu pomoć uputili smo i značajnom broju manjih lokalnih zajednica koje se nalaze na rubnim područjima Srpske, za oko 4.200 socijalno ugroženih građana u Srpskoj smo obezbijedili pakete životnih namirnica, a svim javnim kuhinjama uplatili novčana sredstva", rekao je Višković.

On je zamolio građane koji su planirali da dođu u Srpsku iz inostranstva da to izbjegnu, te na taj način zaštite i sebe i one kod kojih dolaze.

"Izdržimo još ono vrijeme koje struka traži od nas. Pregrmili smo najteži dio i ne bi valjalo da opuštanjem pogazimo sve ono što smo dobro uradili. Socijalne kontakte treba da svedemo na minimum jer se samo tako možemo izboriti sa epidemijom. Hvala građanima što su se do sada ponašali odgovorno prema Republici, svojim porodicama i okruženju. Ako tako nastave siguran sam da ćemo uskoro moći da konstatujemo da je ova epidemija iza nas", rekao je Višković.