Višković: U pripremi prehrambeni paketi za socijalno ugrožene kategorije

BANJALUKA - Republika Srpska mogla bi, po uzoru na Srbiju, ograničiti cijene hljeba, odnosno uvesti takozvani narodni hljeb. Istovremeno, pripremaju se i robni paketi za socijalno ugrožene kategorije, najavio je premijer Srpske Radovan Višković u emisiji Otvoreno rečeno Radija Repblike Srpske.

Višković je rekao da Vlada zajedno sa pekarima traži rješenje za uvođenje mjere ograničenja cijene hljeba, dodajući da se traga za modelom koji bi zadovoljio socijalne potrebe.

"Tragamo za najboljim modelom. Model koji ima Srbija nije se u praksi do kraja pokazao kao dobar. Srbija ima vrstu hljeba koji se naziva 'Sava', ali interesovanje za tu vrstu hljeba nije na nekom značajnom nivou. Mi možemo ići u takvu vrstu mjere da vidimo na koji način to riješiti", rekao je on.

Građani podržavaju ideju u vezi s organičavanjem cijene hljeba, ali smatraju da treba odabrati model koji će onemogućiti bilo kakve zloupotrebe.

Višković je najavio da će u narednim danima oko hiljadu tona brašna, posredstvom Crvnog krsta, biti upućeno u lokalne zajednice, kako bi se pomoglo najugroženijim kategorijama stanovništva.

Osim brašna, u prehrambenom paketu će, između ostalog, biti ulje i konzervirana hrana.

"Mi smo dali nalog mlinarima da određenu količinu pšenice pretvore u brašno. Da bi onemogućili bilo kakve zloupotrebe, spekulacije i slično, biće posebno pakovanje označeno amblemom Republike Srpske i Crvenog krsta, kako se takva vrsta brašna ne bi mogla naći u prodaji", pojasnio je premijer.

Viškovć je naveo da Republika Srpska u silosima ima više od osam hiljada tona pšenice, a od poljoprivrednih proizvođača će nakon ovogodišnje žetve biti otkupljena veća količina ove žitarice.

(RTRS)