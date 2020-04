Višković: Vjerovatno će biti prošireno ograničenje kretanja za vaskršnje praznike

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Radovan Višković rekao je danas da će vjerovatno biti donesena odluka da zabrana kretanja stanovništva između lokalnih zajednica u dane vikenda bude proširena za vrijeme vaskršnjih praznika kako bi vrijedila od petka u 12.00 časova do ponedjeljka.

"Znamo da će i petak i ponedjeljak biti neradni i želimo da bar taj dio kretanja ljudi bude ograničen. U ovom momentu ne razmišljamo o proširenju zabrane kretanja od 20.00 do 5.00 časova. Apelujem da građani koji imaju potrebu da odu do crkve to učine poštujući mjere koje se odnose na socijalne kontakte i zaštitne mjere", istakao je Višković.

On je dodao da je na sjednici Glavnog koordinacionog tima dogovoreno da predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović obavi razgovor sa crkvenim velikodostojnicima u vezi sa obavljanjem obreda i liturgijama za vaskršnje praznike.

"Želimo da vidimo na koji način je najbezbjednije da provedemo vaskršnje praznike, a da nikoga dodatno ne ugrozimo. Poslije razgovora koje će obaviti Cvijanovićeva na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije ćemo donijeti mjere koje će važiti za vaskršnje praznike", rekao je Višković na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Premijer Srpske je poručio građanima da je procjena da se, ukoliko budu zadržani sadašnji trendovi epidemiološke situacije u Srpskoj, može očekivati da oko 10. maja Republički štab za vanredne situacije počne donositi odluke koje će biti fleksibilnije u odnosu na sadašnje.

"Molim za razumijevanje i apelujem da se građani i za vrijeme vaskršnjih i prvomajskih praznika i predstojećih slava maksimalno pridržavaju mjera koje se odnose na socijalni kontakt i nošenja zaštitne opreme. Najvažnije je da u narednih 15 dana ne pokvarimo dobre rezultate i efekte koje smo napravili u proteklih mjesec ili mjesec i po dana", poručio je Višković.

On je zahvalio građanima koji su izdržali dosadašnje mjere, navodeći da zna da to nije bilo lako.

"Sve što radimo je u interesu zdravlja naših građana i nadam se da ćemo do 10. maja biti u poziciji da kažemo da je ova epidemija dobrim dijelom iza nas i da ćemo se polako moći vraćati normalnom životu i obavezama", rekao je Višković.