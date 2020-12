Višković: Vlada RS ispunila sve da Srpska dobije 400.000 doza vakcine

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je Vlada Srpske prije više od dva mjeseca uplatila avans od 2,5 miliona KM, a u ponedjeljak, 14. decembra i ostatak od 5,7 miliona KM, te da je na taj način u potpunosti isplaćen iznos za 400.000 doza vakcine protiv virusa korona koje treba da dobije Republika Srpska.

Višković je naglasio da je Srpska u programu sa još 80 zemalja u Evropi i svijetu, te da je Vlada Srpske u tom smislu sve uradila.

"Kao što je već poznato, vakcine se primaju u dvije doze, znači to je negdje za oko 200.000 stanovnika Srpske. To je ono što u ovom momentu rade sve zemlje, odnosno to je negdje za 20 odsto populacije i mi smo u tom programu", poručio je Višković.

On se nada da će distribucija vakcina početi već u narednom periodu.

"Teško je sada govoriti o nekoj procjeni da li će to biti za sedam, 10 ili 15 dana, nije sve do nas", rekao je Višković u izjavi za medije.

On je ponovio da je Srpska ispunila sve što je bilo do nje, te da se od proizvođača očekuje isporuka vakcina.

Višković je rekao da će ljudi koji vode ovaj program odlučiti od kog proizvođača će nabaviti ovu količinu vakcina.

"Moguće je da će to biti od svih proizvođača određena količina, jer naprosto u ovom momentu nijedan proizvođač nema količinu koja se traži na tržištu. A bukvalno cijeli svijet u ovom momentu traži te vakcine i kakva vakcina bude isporučena ostalim zemljama koje se nalaze u tom programu, a riječ je o 80 zemalja, takva će biti isporučena i za BiH, odnosno Srpsku", pojasnio je Višković.

Višković je naveo da Srpska, pored programa "Kovaks" koji radi sa EU, radi i sa Ruskom Federacijom.

"Evo i sa /šefom ruske diplomatije Sergejom/ Lavrovom, koji je bio sa nama preksinoć u Istočnom Sarajevu, razgovarali smo o temi ruske vakcine. Od ruskih proizvođača smo dobili obimnu dokumentaciju koja se prevodi i biće upućena Agenciji za lijekove BiH. U tom programu je i Srbija i radimo ubrzano svi skupa. Čim se steknu uslovi, vakcina može biti isporučena BiH", rekao je Višković i dodao da će Srpska obezbijediti minimalno 200.000 doza vakcine iz Ruske Federacije.