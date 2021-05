Višković: Vlada će aktivno raditi na zaštiti prava radnika

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je u prvomajskoj čestitki građanima, radnicima i sindikatima da će Vlada u narednom periodu, osim urgentnih mjera za očuvanje ekonomije usljed posljedica pandemije virusa korona, aktivno raditi i na zaštiti prava radnika tamo gdje su ugrožena.

"Vlada će dati zamajac privlačenju novih investicija i unapređenju poslovnog ambijenta kako bi se dao dodatni stimulans unapređenju domaće ekonomije i podizanju životnog standarda", istakao je Višković.

On je napomenuo da u vrijeme pandemije virusa korona, koja nameće velika ekonomska iskušenja za cjelokupnu svjetsku ekonomiju, pa tako i domaću, prava radnika dobijaju potpuno novu dimenziju.

Premijer Srpske je naglasio da je Vlada s tim ciljem u proteklih godinu dana, odnosno od izbijanja pandemije do danas, preduzela i, i dalje preduzima, niz koraka kako bi pomogla da se domaća ekonomija odupre ovom izazovu i tako sačuva radna mjesta.

"Bez obzira na to što se suočavamo s ovim, globalnim izazovom, možemo biti zadovoljni s tim što, uprkos smanjenju potrebe za robom i uslugama na globalnom nivou, u proteklih godinu dana nije došlo do smanjenja broja zaposlenih, nego, naprotiv, do blagog povećanja", naveo je Višković.

On je podsjetio da je Vlada u proteklih godinu razne sektore pomogla sa 218 miliona KM da bi se lakše izborili s posljedicama pandemije, uključujući i podršku od 74,15 miliona KM za sektor privrede, čime je direktno doprinijela očuvanju radnih mjesta.

"Istovremeno, isplaćene su minimalne plate, odnosno porezi i doprinosi, za radnike u sektorima čiji je rad bio onemogućen zbog sprovođenja epidemioloških mjera, te omogućena besplatna zdravstvena zaštita za sve naše građane, bez obzira na to da li im se uplaćuje osiguranje ili ne", precizirao je Višković.

Višković je istakao da ovo nije kraj nastojanjima da budu obezbijeđeni uslovi, ne samo za očuvanje radnih mjesta, već i za povećanje plata i poboljšanje životnog standarda.