Višković najavio rigoroznije kazne za neodgovorne pojedince

BANJALUKA - U ovom momentu ne razmišljamo o policijskom času, ali ćemo ići na rigoroznije kazne i provođenje mjera, poručio je Radovan Višković, premijer RS.

"Više od 80 odsto građana poštuje mjere. Zbog tih 15 do 20 odsto građana nećemo kažnjavati veliku većinu, ali hoćemo neodgovorne kazniti", poručio je Višković za RTRS.

On je dodao "ne žele više praviti ekonomski sunovrat Republike Srpske, kao ni kažnjavati savjesne građane".

"Radije ćemo ići na varijantu pooštravanja kaznenih mjera. Kazne će snositi neodgovorni pojedinci", naglasio je Višković.

Predsjednik Vlade Republike Srpske naglašava da život neće i ne može stati, ali da svjest pojedinca mora biti na najvišem nivou.

"Neće nam samo kafane doći zdravlja, već naša odgovornost, odnosno neodgovornost. Znamo odakle i na koji način smo došli do ovih pokazatelja i odakle dolaze. Preko 80 odsto su privatna druženja, zabave. Svi smo jedva čekali da se otvori sve, da možemo reći da je virus iza nas, ali nije tako. Nažalost, ne ponašamo se svi odgovorno. Tražio sam na sjednici Štaba da se malo ozbiljnije uđe u poštovanje mjera koje su na snazi. Moramo biti iskreni i reći da se one nisu do kraja poštovale", poručio je Višković i još jednom je apelovao na sve.

On je ponovio da mjere ne znače ništa ako se neće poštovati.

"Rad ugostiteljskih objekata po zakonu i Ustavu je u nadležnosti lokalnih zajednica i opština, i oni vode brigu o njima. Pozivam ih da se ozbiljnije uključe u poštivanje mjera. Tražio sam da se uđe u kontrole, da se ljudi upozore, ne da se kažnjavaju, i insistiraćemo na tome. Nama nije cilj kazna, već da zaštitimo građane od zaraze", poručio je Višković.

On je ponovio da je Republika Srpska još uvijek u vanrednoj situaciji, da je "samo na nama koliko ćemo putem lične odgovornosti da poštujemo mjere koje su na snazi".

"Veliko žarište se pojavilo dobrim djelom putem privatnih zabava. Mnogi ljudi nisu mogli da se kreću, počela je dolaziti rodbina, prave se ručkovi, večere, nepoštuju se mjere i dolazimo do ove situacije. Mi smo nedavno imali u dvije porodice koje su imale privatna druženja čak 18 zaraženih. Dovoljno je bilo da je jedno pozitivno, i lančano smo došli do ovih brojki. Kako sada inspekcija može ući u njegovu privatnu kuću ili baštu da kontroliše te osobe šta rade? Zato apelujem na građanstvo, da poštujemo mjere, jer ta neodgovornost unutar porodice pravi nam šire probleme ", poručio je Višković.

On je prokomentarisao i eventualno zatvaranje granice, odnosno mjere reciproteta prema zemljama koje su zatvorile granice prema BiH.

"Granice su u nadležnosti Savjeta ministara, i neka oni donose i odgovaraju za te mjere", istakao je Višković.

Prije nekoliko dana pojacila se vijest da je supruga premijera Srpske pozitivna, i to dok je on bio u Srbiji sa vrhom Republike Srpske na razgovorima sa Aleksandrom Vučićem i Sergejom Lavrovim. Ta vijest je bila laž, ali Višković poručuje da neće odustati od tužbe.

"Podnošenje tužbe je u toku. Na sreću mene i moje porodice ova vijest je laž, ali nije slučajno da je puštena baš na taj dan, kada sam imao sastanak sa Lavrovim. Nekome je smetalo da Republika Srpska bude u punom kapacitetu na tom sastanku. Niti sam ja, niti bilo ko iz moje porodice testiran na virus koronu, niti ima bilo kakve potrebe za tim. Nije dobro za medijski prostor Srpske, da se prezentuju takve vijesti, koja je na kraju gnusna laž. Tužba ide i od strane moje supruge, koja će tužiti i medij i novinara koji je to iznio, a ja ću tužiti za klevetu, i to će mi biti jedna od dražih tužbi u životu", poručio je Višković.