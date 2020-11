Vjekoslav Mandić: Iscrpljujuću borbu medicinara većina ne vidi

Već mjesecima zdravstveni radnici su na prvoj crti u stalnom i svakodnevnom kontaktu s pacijentima. Nema isprika za ignoriranje problema i nepridržavanje mjera zbog virusa korona, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva Federacije BiH.

"Apelujemo i pozivamo sve građane na maksimalan oprez i apsolutno pridržavanje mjera osobne zaštite. Zdravstvenim radnicima potrebna je podrška u borbi protiv virusa korona", ističe Mandić.

NN: Virus korona je već osam mjeseci oko nas. Kako ocjenjujete borbu medicinskih radnika protiv virusa korona?

MANDIĆ: To je neprestana i kontinuirana, iscrpljujuća i požrtvovana borba vrijedna maksimalnog poštovanja i divljenja. Zapravo već devet mjeseci zdravstveni djelatnici su na prvoj crti u stalnom i svakodnevnom kontaktu s pacijentima, i sami pod velikim rizikom od obolijevanja i bez nekog značajnijeg razdoblja smirivanja epidemije koje bi iskoristili za odmor.

Oni žive u stvarnosti koju većina građana ne vidi i možda nije dovoljno ni svjesna, a to je stvarnost punih odjela, bolnica, pacijenata u teškom stanju, neizvjesnosti i neprestane borbe da se pomogne oboljelima. Zahvaljujući njima veliki broj pacijenata je zbrinut i nismo doživjeli slom zdravstvenog sustava.

Ali, već smo ušli u jako teško i neizvjesno razdoblje širenja virusa i zdravstvenim djelatnicima je potrebna podrška svakog od nas osobno. Svakog građanina. A podršku, najveću podršku ćemo im pružiti ako se maksimalno i bespogovorno svi pojedinačno budemo pridržavali preporuka i mjera osobne zaštite: pravilno nošenje maski, higijena ruku, distanca od dva metra, izbjegavanje okupljanja, provjetravanje prostorija i dezinfekcija prostora i predmeta koje često upotrebljavamo i ostanak kući u slučaju simptoma i javljanje nadležnom liječniku.

NN: Po Vašem mišljenju, da li su zdravstveni sistemi u FBiH i RS pravovremeno odgovorili na pandemiju?

MANDIĆ: Mi smo se maksimalno počeli pripremati i djelovati još u prvom mjesecu ove godine. Činjenica da nismo imali situaciju sloma zdravstvenih sustava, kao što se desilo u pojedinim zemljama, govori nam da smo do sada uspijevali da pružimo adekvatan odgovor.

Međutim, trenutni brojevi, to jest epidemiološka situacija i ubrzano širenje virusa koje definitivno imamo su alarm za sve nas. Nema isprika za ignoriranje problema i nepridržavanje mjera. Apelujemo i pozivamo sve građane na maksimalan oprez i apsolutno pridržavanje mjera osobne zaštite.

NN: Imamo li dovoljno resursa i kapaciteta za predstojeću jesen i zimu, za kada se najavljuje još i sezonski grip?

MANDIĆ: Kao što sam već rekao, za sada imamo kapaciteta i resursa za odgovor, ali teško da bilo koji zdravstveni sustav može u potpunosti odgovoriti ne nekontrolirano širenje virusa, odnosno ogromnog priliva pacijenata u kratkom razdoblju.

Svjedoci smo da se u pojedinim europskim zemljama ponovno uvodi parcijalni lockdown na razini pojedinih gradova ili regija. Da bismo to izbjegli, da bismo izbjegli potpuni gubitak kontrole, moramo prihvatiti da smo svi pojedinačno dio odgovora.

U ovome smo definitivno svi zajedno i tu mislim na svakog pojedinca. Ne smijemo razmišljati da se ovo dešava nekom drugom, ovo se dešava svima nama i svi zajedno smo u ovoj borbi.

NN: Jeste li zadovoljni ponašanjem građana u vrijeme pandemije? Prvenstveno pridržavanjem epidemioloških mjera (nošenje maski, socijalna distanca...).

MANDIĆ: Ovo je najveća javnozdravstvena kriza u modernoj povijesti. Sve ovo dugo traje i ono što ne smijemo zanemarivati jeste da će trajati još dugo. Potpuno razumijem da je to teško prihvatiti. Ljudski je očekivati konačno rješenje problema, pa je i ljudski što pojedinci pružaju otpor, relativizirajući ili ignorirajući situaciju i problem, ili vjerujući u teorije zavjera.

Ponašanje ljudi tijekom ove pandemije se mijenja i vidimo da, kako se situacija malo stabilizira, tako se i ljudi više opuste i obratno. Ali ne bih generalizirao i ne smijemo generalizirati. Veliki broj ljudi se pridržava mjera, ali je dovoljan i relativno mali procentualni broj građana koji se ne pridržavaju mjera da se situacija značajno pogorša. Moramo biti optimistični i vjerovati jedni u druge, brinuti jedni za druge, pridržavajući se mjera.

NN: Kada bismo mogli da dobijemo vakcinu protiv virusa korona i da li FBiH već razmišlja o njenom nabavljanju?

MANDIĆ: Federacija BiH se kroz COVAX mehanizam predbilježila za nabavu 800.000 doza cjepiva i osigurala financijska sredstva. COVAX mehanizam nam omogućuje da u trenutku kada cjepivo bude odobreno i dostupno kroz pravičnu raspodjelu dobijemo cjepivo kada i druge zemlje.

Međutim, treba da budemo realni da cjepivo globalno nećemo imati prije iduće godine i da se do tada moramo boriti s onim što imamo, a to su epidemiološke mjere i osobna zaštita, to jest maska, distanca, higijena i izbjegavanje okupljanja.

NN: Kada će, po Vašem mišljenju, ovaj virus nestati, odnosno kada bismo mogli da pobijedimo koronu?

MANDIĆ: To je teško, nezahvalno pa i nemoguće prognozirati. Ali, moramo biti strpljivi, odgovorni i svjesni nove normalnosti koja neće vječno trajati.