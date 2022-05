Vještaci: Alisa Mutap nije imala amneziju

SARAJEVO - U nastavku suđenja za prikrivanje dokaza o stradanju Dženana Memića 2016. godine, neuropsihijatar Abdulah Kučukalić izjavio je da je vještačenjem zaključeno da Alisa Mutap nije imala amneziju, napomenuvši da je bio moguć kratkotrajni gubitak pamćenja.

Kučukalić je rekao da je vještačenjem u martu 2016. isključena amnezija, prenosi BIRN BiH.

"Ako je postojala, onda je kratkotrajna, od par minuta do pola sata", naveo je Kučukalić.

On je kazao da je prilikom vještačenja Mutap rekla da se ne sjeća šta se dešavalo na Ilidži u večernjim satima 8. februara 2016. pa do dva ili tri sata narednog dana.

Naveo je da je ona ispričala da je šetala sa Memićem, da nije čula zvuk automobila i da je posljednje čega se sjeća "kako se Memićeva glava trese". Dodao je da je izjavila da se ne sjeća da je zaustavljala policijsko vozilo, kao ni dolaska hitne, već tek događaja u bolnici.

Kučukalić je kazao da im je spominjala kako je sanjala muškarce koji ulaze u auto i cinično se smiju.

Doktor je rekao da je, po nalazima, Mutap pretrpjela lakše povrede, nagnječenje glave, istegnuće vrata, i da je imala manju razderotinu na potiljku.

On je pojasnio da postoje teškoće pri utvrđivanju kratkotrajne odnosno psihogene amnezije.

"Ne možemo tačno i precizno odrediti da li je nesvjesno bježanje da bi se zaštitili od bolnih događaja. Ovdje je bilo bolnih događaja koji se pokušavaju potisnuti. Ako se desi, to traje kratko i fragmentarno. A može biti i namjerno nesjećanje", kazao je Kučukalić.

Na pitanja Odbrane potvrdio je da je kod Mutap bio registrovan potres mozga. Oblik epilepsije, koji joj je od ranije bio dijagnosticiran, kako je naveo, manifestira se gubitkom svijesti najviše do osam sekundi.

Braniocu Goranu Dragoviću je potvrdio da je to mogao biti faktor rizika za gubitak pamćenja.

Kučukalić je rekao da se neuropsihijatrijska vještačenja obavljaju jednako, bez obzira da li je u pitanju svjedok, osumnjičeni ili lice s nekim drugim statusom.

On nije saslušan u svojstvu vještaka, već svjedoka stručnog lica. Ovakvu odluku Vijeće je donijelo nakon podneska odbrane, koja je pokrenula pravna pitanja korištenja nalaza iz postupka vođenog pred drugim sudom u vezi sa stradanjem Memića, gdje je Mutap bila svjedok, dok je sada optužena.

Na pitanja predsjedavajućeg Vijeća Branka Perića, Kučukalić je kazao da ne bi izveo drugačije zaključke kada bi dobio određene dokaze izvedene na ovom suđenju.

Za prikrivanje dokaza sudi se Zijadu Mutapu, njegovoj kćerki Alisi Ramić (ranije Mutap), tadašnjem šefu Odsjeka za saobraćajne istrage Hasanu Dupovcu, policajcu Josipu Bariću i radniku hotela Muameru Ožegoviću.

Kao svjedok Tužilaštva saslušan je Enes Kurić, koji je rekao da je s kolegom bio u patroli kada ga je šef smjene na zahtjev Dupovca uputio da obiđu uže i šire mjesto stradanja. On je kazao da su obišli objekte s video-nadzorom, a da su na cesti pronašli komade stakla farova.

"Obavijestili smo Dupovca. Rekao nam je da ih uzmemo i sačinio službenu zabilješku", kazao je Kurić.

On se nije složio s Dupovcem da su mogli bez ičijeg naloga obići teren kako bi nešto saznali.

Dupovac je rekao da je on bio zamolio šefa smjene da pošalje patrolu na širi lokalitet i pokuša saznati nešto korisno. Kada su mu javili za staklo, kako je naveo, kontaktirao je tužioca, koji mu je kazao da on to ne može koristiti kao dokaz pošto je uviđaj bio završen, ali da ga policija može koristiti za operativni rad.

Svjedok Rešad Hadžić prisjetio se kako je s ocem stradalog mladića Murizom Memićem išao kod Dupovca. Hadžić, koji je takođe zaposlen u policiji, ispričao je da im je Dupovac rekao da je bio spreman dati svoje pare da otkupi vozilo koje se spominjalo. Kazao im je i da je četiri sata ispitivao Alisu, ali da ništa nije mogao da izvuče iz nje, kao i da se traži metalna šipka.

Hadžić je rekao da je s Memićem bio i kod tadašnjeg šefa krim-policije Džafera Hrvata, kojem je Memić kazao da mu je tadašnja glavna sarajevska tužiteljica Dalida Burzić rekla "da nije htio da ga ubije, da je došlo do naguravanja i da se desilo šta se desilo”. Svjedok je kazao da je Hrvat na to rekao: ‘Odlično! Imamo riješen slučaj."

