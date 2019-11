Vještaci neće da stave svoj potpis uz Karanov

BANJALUKA - Milan Srdić i Dalibor Nedić, specijalisti sudske medicine i vještaci u Zavodu za sudsku medicinu RS, uputili su dopis pravosudnim institucijama u RS, kao i Željku Karanu, direktoru Zavoda, da ne pristaju na potpisivanje nalaza i mišljenja zajedno sa Karanom, zbog, kako su naveli, sumnje u njegovu objektivnost.

Karan je za "Nezavisne" kratko rekao da su to "budalaštine" i "gluposti" koje ne namjerava komentarisati.

"U potpunosti uvažavamo odredbe ZKP (Zakona o krivičnom postupku) RS u vezi s pitanjem načina potpisivanja nalaza i mišljenja vještačenja, koji dolaze iz stručnih ustanova i koji bi trebalo da su potpisani od više usaglašenih vještaka. Nažalost, poučeni dosadašnjim radom i djelovanjem direktora Zavoda za sudsku medicinu RS, želimo Vas obavijestiti da ne pristajemo na potpisivanje svojih nalaza i mišljenja zajedno sa prof. dr Željkom Karanom, zbog dubokog nepovjerenja i sumnji u njegovu objektivnost do nivoa malicioznosti i manipulativnosti", naveli su Srdić i Nedić u dopisu te dodali da su ove navode spremni na bilo čiji zahtjev argumentovano obrazložiti.

Naglasili su da bi, u suprotnom "urušili teško stečeni kredibilitet u ovom poslu".

Srdić u izjavi za "Nezavisne" nije želio precizirati razloge upućivanja ovog dopisa, zbog, kako je naveo, specifičnosti posla kojim se bave.

"Ne želimo preko medija da dajemo izjave i iznosimo bilo kakve činjenice, jer bismo na taj način došli u situaciju da njegovu odanost koju ima prema onome ko ga drži na tom mjestu povećamo za 300 odsto, a on se i dalje ne bi obazirao na to što svojim ponašanjem i radom obesmišljava struku i nauku", istakao je Srdić.

Želimir Lepir, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koje je jedna od adresa na koju je upućen ovaj dopis, istakao je da će odgovoriti na njega te da će tada svima biti jasno o čemu se radi.

"Kakve veze ima to potpisivanje? Direktor tu samo udara pečat, to njih ništa ne pogađa. Oni hoće da vještače privatno i da rade tamo, na dva mjesta zarađuju i da idu na sud. Kad ja dam odgovor na to, biće jasno o čemu se radi. To su njihovi međusobni odnosi, svađaju se - to je njihov problem. Nećemo mi trpjeti ništa, imamo mi vještaka. Drugo, oni vještače, nema to veze sa Karanom, Karan ne vještači s njima u timu. Oni vještače sami, potpišu se, a on udari pečat Zavoda", rekao je Lepir za "Nezavisne".

Srdić je odgovorio da oni ništa ne mogu raditi privatno bez naredbe ovlaštenih institucija.

"Mi smo vještaci sa liste vještaka i mi smo obavezni da, kada nam neko pošalje naredbu za vještačenje, po njoj postupimo, a mi ne možemo ništa samoinicijativno privatno raditi, mi smo vezani za naredbe koje nam dolaze, kako od sudova, tužilaštava, tako i od advokata", istakao je Srdić te dodao da ne zna kako je cijela stvar dospjela u medije, odnosno kako se dopis pojavio na društvenim mrežama.

Nedić je rekao da ovo nije prvi put da se upućuje ovakav dopis.

U Ministarstvu pravde RS, na čiju je adresu takođe upućen ovaj dopis, kazali su da je ovo ministarstvo nadležno za primjenu Zakona o vještacima RS, ali da nisu nadležni da odlučuju o imenovanju, utvrđivanju eventualne odgovornosti ili razrješenju direktora.

Oni su dodali da su personalni odnosi na koje se ukazuje predmetnim dopisom unutrašnja pitanja Zavoda.

Branislav Rakić, predsjednik Advokatske komore RS, na čiju je adresu takođe upućen dopis, žali što je došlo do poremećaja međuljudskih odnosa u Zavodu.

"Iz ovog dopisa, koji su potpisali dr Srdić i dr Nedić, vidi se da je u Zavodu za sudsku medicinu došlo do poremećaja odnosa i da se to neće uskoro riješiti. Na nas su adresirali samo da bismo mi obavijestili naše kolege advokate da lica neće stavljati potpise", istakao je Rakić te dodao da smatra da bi ovo moglo kočiti buduće nalaze i mišljenja, ali da to ipak treba da ocijeni sud.