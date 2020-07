Vlada FBiH: Pojedini kantoni nisu pooštravali mjere iako je to bilo potrebno

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH uputila Informaciju o epidemiološkoj situaciji BiH. Zaključeno je da se nakon relaksacije određenih mjera epidemija pogoršava zbog čega je ponovo proglašeno stanje epidemije. Federalna vlada smatra da je dobro upravljala krizom no da su se kantonalni nivoi ustručavali da donesu restriktivnije mjere iako je to bilo potrebno.

Stanje prirodne nesreće je ukinuto 29. maja, mjere su ublažene zbog čega se kod stanovništva stvorio osjećaj da je epidemija prošla, no to nije tačno navode iz Vlade FBiH jer ubrzo, s relaksacijom obaveznih kontrolnih mjera i otvaranjem granica 21. maja 2020. godine, dolazi do uvoza novih slučajeva i ponovnog porasta broja kovid-19 slučajeva.

Na podrušju Tuzlanskog kantona bilježi se povećan broj uvezenih slučajeva iz zemalja sa visokom transimisijom poput Švedske i Njemačke, a u Kantonu Sarajevo, prema Izvještaju Zavoda za javno zdravstvo KS bilježi se povećan broj uvezenih slučajeva iz susjednih zemalja Srbije i Crne Gore.

"Takođe bilježimo i povećan broj pozitivnih slučajeva zbog organizovanja vjerskih skupova, političkih i drugih skupova, bez poštovanja propisanih mjera za sprječavanje širenja COVID-19 u većini kantona, što je nedopustivo!!!", naveli su iz Vlade FBiH, prenosi klix.ba.

Upravo zbog povećanog kretanja stanovništva nakon ublažavabnja mjera, a s druge strane zbog slabog osjećaja lične odgovornosti i nenošenja maski, neodržavanja fizičke distance značajno je povećan broj oboljelih od virusa korona. Pogoršana epidemiološka situacija bila je razlog i za ponovno proglašenje epidemije zarazne bolesti kovid-19 u FBiH 17. jula.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je 23. jula pooštrio mjeru o okupljanju osoba na jednom mjestu - pa je tako u zatvorenom prostoru sada dozvoljeno okupljanje do 50 osoba, a na otvorenom prostoru do 100 osoba. Pored toga je ostavljen prostor kantonalnim štabovima da u zavisnosti od epidemiološke situacije donose restriktivnije mjere od onih koje su donijete na entitetskom nivou.

Sa svakim donošenjem novih naredbi FMZ je poentirao da kantonalna ministarstva imaju tu mogućnost da poduzmu restriktivnije mjere u zavisnosti od situacije. Međutim kantoni se nisu usuđivali da "na svoju ruku" pooštravaju mjere iako je za tim bilo potrebe tvrdi se u vladinoj Informaciji za Parlament FBiH:

"Imamo situaciju da rijetko koji krizni stožer kantonalnog ministarstva zdravstva je predložio poduzimanje bilo koje restriktivnije mjere, mada je to bilo evidentno potrebno na primjeru Tuzlanskog, Sarajevskog, Zeničko-dobojskog kantona, Hercegovačkoneretvanskog kantona, ali i drugih kantona".

Oni su poručili da je Krizni štab FMZ u stalnom zasjedanju, a da su mjere koje su do sada donosili s ciljem sprječavanja širenja virusa postigle efekat. U prilog tome navode da su uspjeli zaštiti starije osobe koje spadaju u najrizičniju grupu od oboljevanja te da se u FBiH nešto manje od 15 posto starijih od 65 godina zarazilo virusom korona.