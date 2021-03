Vlada FBiH odlučila: Medimpex će nabaviti 500.000 ruskih vakcina

Sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je završena, a odlučeno je da će kompanija "Medimpex" nabaviti 500.000 "Sputnik V" vakcina.

Nakon dužeg zasjedanja d hoc tkijela za nabavku vakcina u Federaciji BiH i kraćeg zasjedanja Vlade FBiH odlučeno je da se u ovom trenutku ide u nabavku vakcine sa firmom Medimpex, a da u narednom periodu budu uključene i druge veledrogerije koje danas nisu uspjele dostaviti kompletnu dokumentaciju, piše Klix.ba.

Vlada FBiH je naložila Zavodu za javno zdravstvo da s "Medimpexom" iz Vogošće već sutra potpišu ugovor, a "Medimpex" ima rok od tri radna dana da dostavi 100.000 vakcina "Sputnik V". Ukoliko ovaj ugovor bude potpisan sutra, vakcine bi u Federaciji BiH trebalo da budu najkasnije do ponedjeljka.

Ugovor sa ovom firmom obuhvata ukupno 500.000 vakcina koje bi trebalo da dostave u narednom periodu. Banka preko koje bi trebalo da idu akreditivi je vjerovatno Sparkasse. Plaćanje će biti sukcesivno, a prva uplata će se izvršiti nakon isporuke prve količine koja će Bosni i Hercegovini biti dostavljena direktno iz Moskve, a na osnovu otvorenog akreditiva. "Medimpex" se obavezao i da će Federaciji BiH nabaviti ukupno 500.000 vakcina po cijeni od 14,31 evra, u koji su uračunate provizije posrednika (ugovor su potpisali s agentom koga je ovlastio Ruski investicioni fond) i organizacija i troškovi transporta, tzv. "hladnog lanca", piše "Dnevni avaz".

Sastanak je sve vrijeme koordinisan s kabinetom premijera Fadila Novalića koji je i sam pratio sastanak.

"Znamo da su rokovi bili kratki, ali svjesni smo i situacije u kojoj se nalaze građani, da se pandemija svakodnevno širi, da nam ljudi umiru i zbog toga je bitno da večeras imamo bar jednu ozbiljnu ponudu i garancije da će u što hitnijem roku građani Federacije dobiti prve količine vakcina, kako bi Vlada mogla dalje i što prije uraditi svoj dio posla. Svakom ozbiljnom ponuđaču ostavit ćemo rok do petka i izabrati još jednu ili dvije firme, što će zavisiti od njihovih ponuda. Sva sredstva koja budu potrebna za kupovinu vakcina, obezbijedit ćemo. Bitno je samo da što prije krenemo s vakcinacijom naših građana", kazao je Novalić.

S obzirom na to da do danas mnoge kompanije nisu dostavile kompletnu dokumentaciju koja je Zavodu potrebna kako bi bio sklopljen ugovor za nabavku vakcina, odlučeno je da ad hok tim nastavi pregovore i sa tim kompanijama.

Na stolu je bilo i moguće odlaganje odluke o sklapanju ugovora do petka, no u ovom momentu hitnosti to nije bila najbolja opcija.

Podsjetimo, ad hok komisija izabrala je ranije danas kompanije "Bosnalijek", "MGM" Kakanj i "Medimpex" za nabavku vakcina, a konačnu odluku dala je Vlada FBiH.