Vlada KS: Pristajemo na zahtjeve ljekara

SARAJEVO - Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj danas je s ministrima u Vladi Kantona Sarajevo održao konferenciju za novinare na kojoj je istakao da je on prije tri mjeseca napomenuo da će se dogoditi štrajkovi u septembru.

"I tada sam rekao da nam neko vrijeđa inteligenciju. Kada su objavljene liste za oktobarske izbore, naša predviđanja su se obistinila. Neke sindikalne vođe su na listama, a ovo im je dobar marketing. Mnogi su zloupotrijebili to kao da je pijaca. To bi za budžet KS značilo da sav novac ide samo na plate, a to je nemoguće da se realizira", kazao je Zolj.

S obzirom na to da se neke stavke nisu realizovale iz budžeta, kako je naveo Zolj, može doći do povećanja u ovoj godini, ali da nema razloga za štrajk zdravstvenih radnika.

"Ovaj drugi sindikat (doktora i stomatologa)je tražio je povećanje i to će ispuniti. Hoćemo jednu pisanu garanciju od njih da će se oni odreći subvencija, a time bismo mogli stvarati kapital za povećanje plata, kako ne bi došli do udara na ostale stvari. Danas u tri sata sjedamo s njima da ih obavijestimo da smo pristali na njihove zahtjeve", rekao je Zolj.

Dodao je da ako bude potvrđena prvostepena odluka suda, odnosno ako se donese odluka da je štrajk ljekara nelegalan, Zolj je kazao da će tražiti svoja prava i odštetu.

Zolj se osvrnuo i na sindikat obrazovanja kazavši da se povećanje plate ne odnosi samo na obrazovanje te da se ne može samo povećati osnovica obrazovanju, jer bi to, prema njegovim riječima, značilo da se podigne osnovica svima koji su na budžetu, što bi, kako je rekao, dovelo do kolapsa.

"U srijedu imamo sastanak sa svim sindikatima, jer svima mora biti ista osnovica i pristao bih da to bude 300 KM. I ova je odluka donesena da se ne ugrozi funkciniranje kantona", rekao je Zolj.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj kazala je kako je na jutrošnjem kolegiju zaključeno da je danas već 13 dan kako ljekari i stomatolozi štrajkuju, a da je danas počeo i štrajk ostalih radnika u zdravstvu.

"Ovaj štrajk je najviše pogodio naše građane. Nadam se da nakon sastanka neće mijenjati svoje stavove, te da će se ovo okončati. Imali smo brojne primjedbe građana da nisu ispunjene usluge koje su trebali dobiti. Na svu sreću, nismo imali incidenata i nadam se da ih neće ni biti. Insistirat ćemo da se neka druga primanja koja nisu plaća ukinu. Osnova plaće ne smije reducirati i pokušat ćemo da se takve plate održe i naredne godine", kazala je Ademaj.

Ministar za obrazovanje i kulturu KS Elvir Kazazović je pozvao na kulturu dijaloga.

"Činjenica je da raspoloživost sredstava diktira povećanje osnovica. Mislim da bi bilo pogubno za obrazovanje u Sarajevu da obrazovanje pređe na lokalni nivo. Pokušvamo da s predstavnicima sndikata dogovorimo sve. Fizički ne možemo spriječiti da dođe do prekida nastave ili kašnjenja, ali pozivamo ih da to ne rade i da idemo na dalje pregovore u srijedu. Ako dođe do kašnjenja ili prekida, u skladu sa zakonskim osnovana bit će tuženi odgovorni, jer nemaju pravo određivati početak radnog vremena", rekao je ministar Kazazović.

Kantonalni ministar pravde Mario Nenadić je kazao kako se prerano počelo licitirati s osnovicama plaće te kazao kako mu je drago što Vlada KS stoji iza toga da osnovica mora biti ista za sve.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je rekao kako bi se više trebali zalagati za usvajanje održivih rješenja.

"Potrebno je održati balans, ne bi bilo fer da se plate povećavaju preko realnog, jer bi to značilo da se nekome drugom moraju smanjiti. Osnovica u KS je druga po visini", rekao je Halebić.

