Vlada KS radnicima firmi kojima je zabranjen rad plaća minimalac za mart

SARAJEVO - Mario Nenadić, premijer Kantona Sarajevo, danas je saopštio da će Vlada ovog kantona u narednom periodu subvencionisati martovske plate za firme kojima je u međuvremenu zabranjen rad zbog odluke o proglašavanju stanja prirodne nesreće.

U posljednja 24 sata u Kantonu Sarajevo se 75 osoba prijavilo na biro za zapošljavanje. Kako bi pomogla najpogođenijim privrednicima, Vlada KS je saopštila da rade na pripremanju tri seta mjera.

"Prva mjera je zadržavanje radnika i to u svim privrednim subjektima kojima je zabranjen rad, a koji su zadržali sve radnike i koji nemaju dugovanja. Osigurat ćemo novac za isplate plate za mart do iznosa minimalne plate, a to je 406 KM. Molimo radnike da ne potpisuju sporazumne niti bilo kakve prekide radnih odnosa", kazao je Nenadić, javljaju federalni mediji.

Istaknuto je kako će ovakva uplata vjerovatno biti planirana i za april, odnosno shodno tome koliko vanredno stanje bude trajalo.

Radi se o kratkoročnim, kakva je i ova pomoć u subvencioniranju plata za mart, potom srednjoročnim i dugoročnim mjerama koje će predstaviti u narednom periodu.

Takođe, Nenadić je naglasio da će određene mjere poduzeti Vlada FBiH, a da će Vlada KS shodno tome usklađivati i poduzimati svoje mjere obećavajući aktivan angažman.

Nenadić je obećao da u Sarajevo u narednih 14 dana stiže novi kontingent respiratora te da sada kanton koji predvodi ima "solidnu količinu respiratora".