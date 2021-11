Vlada RS: Zolak obezbijedio građanima najskuplje lijekove

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske odbacuje neargumentovane tvrdnje pojedinih opozicionih partija o navodnom "kozmetičkom smanjenju" marže na lijekove, te ujedno poziva ove političke partije da, ubuduće, sve informacije oko cijena lijekova potraže kod institucije, nadležne za ovu oblast, dakle - Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, navodi se u saopštenju Vlade RS.

Iz Vlade Republike Srpske ukazuju da se cijene lijekova u cijeloj BiH, a ne samo u Republici Srpskoj, određuju isključivo na osnovu Pravilnika o načinu kontrole, oblikovanja i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, koju donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

"S obzirom na to da su političke partije, koje sada Vladu Republiku Srpske prozivaju za cijene lijekova u BiH, u koalicionom odnosu sa Partijom demokratskog progresa, čiji je kadar direktor Agencije Aleksandar Zolak, sugerišemo im da iskoriste koalicionu saradnju i utiču da dođe do smanjenja cijena lijekova, kako je to svojevremeno PDP i obećao građanima Republike Srpske", ističe se u saopštenju.

Kažu da zahvaljujući Agenciji i njenom direktoru, već godinama ne postoji kontrola primjene Pravilnika o cijenama lijekova, s obzirom na to da ne funkcioniše Nadzorno tijelo za kontrolu primjene Pravilnika.

"Istovremeno, ukazujemo vam da je upravo Agencije, koju vodi kadar vašeg koalicionog partnera, prilikom određivanja referentne cijene lijekova za BiH, kao jednu od tri referentne zemlje odredila i Sloveniju, sa značajno većim životnim standardom od BiH, pri tome određujući koeficijent 1, umjesto 0,8, na osnovu čega sada imamo najskuplje lijekove u regionu", piše u saopštenju.

Smatraju da neodogovornošću i neispunjavanjem obećanja, datim građanima, kadar PDP-a Aleksandar Zolak je obezbjedio građanima najskuplje lijekove.

"Što se tiče smanjenja marži, Vlada Republike Srpske preduzela je mjere koju su u granicama njenih mogućnosti, ne potpadajući pod uticaj bilo kakvog lobija i u namjeri da odgovori na potrebe građana, ali i da izađe u susret zahtjevima više udruženja sa kojima se u više navrata razgovaralo, u domenu mogućih odluka Vlade i njene nadležnosti", navodi se u saopštenju Vlade Republike Srpske.

Dodaju da nema nikakve sumnje da je odluka i namjera Vlade Republike Srpske u ovom slučaju dobra i u korist građana, jer su u fokus stavljeni upravo njihovi interesi, a da se ostavilo dovoljno prostora da se konačna cijena lijekova za građane i smanji.