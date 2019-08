Vlada RS preuzima sve troškove porodiljskog bolovanja

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske će od iduće godine finansirati 100 odsto porodiljskog bolovanja, čime će poslodavci biti u potpunosti rasterećeni. Izmjenom i dopunom Zakona o dječijoj zaštiti želimo unaprijediti pronatalitetni karakter, odnosno stimulisati rađanje djece, kaže ministar Alen Šeranić.

"To je mjera koju Vlada RS shodno potpisu Memoranduma o poslodavcima realizuje. Mi smo prošle godine usvojili mjeru koja se odnosila na 80 odsto povrata za porodiljsko bolovanje, a ove godine je predviđena izmjena i dopuna Zakona o dječijoj zaštiti u kojoj ćemo 100 odsto da vraćamo taj iznos i to je mjera u kojoj Vlada sa poslodavcima razmišlja o aspektima demografske politike", rekao je Šeranić, javlja ATV.

Poslodavci se godinama žale kako ne mogu da "finansiraju natalitet Republike Srpske" i da to treba da radi država. Sada kada ih samo nekoliko mjeseci dijeli od toga, nova zakonska rješenja prihvataju raširenih ruku.

"U svakom slučaju će biti pomoć poslodavcima, pogotovo onim koji zapošljavaju većinski žensku radnu snagu, ali to je nešto što je sasvim normalno i opravdano. Ne može se teret nataliteta prebacivati na radnike u realnom sektoru, pogotovo na one grane koje zapošljavaju žensku radnu snagu. U svakom slučaju to je jedan od dobrih poteza Vlade koji mora dati neke rezultate", ističe Dragutin Škrebić, iz Unije udruženja poslodavaca.

Trudničko bolovanje više neće biti prepreka za prijavljivanje radnica, nadaju se iz Udruženja "Četiri plus". Jovan Radovanović kaže da sve što može ohrabriti mlade ljude na proširenje porodice i ostanak na ovim prostorima je dobrodošlo.

"To je trebalo i prije 10-15 godina uraditi, jer dosta mladih bračnih parova nije se usuđivalo, odnosno pojedine žene se nisu usuđivale da zatrudne, jer čim zatrudne dobiju otkaz", rekao je Radovanović.

Ovo su samo neke od mjera za stimulisanje rađanja djece. Republika Srpska će uskoro dobiti i prvi Zakon o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje u kome će, između ostalog, biti uvedeno i to da liječenje neplodnosti može iskoritstiti i žena koja je punoljetna, poslovno sposobna, a nije udata.