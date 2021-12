Vlada RS uvodi naknadu za prvo dijete i povećava ostale naknade

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Vlada Republike Srpske, kao vid podrške pronatalitetnoj politici, odlučila da u budžetu za 2022. godinu izmijeni odredbe Zakona o dječijoj zaštiti Srpske čime se prvi put uvodi naknada i za prvo rođeno dijete koja će biti istog iznosa kao i za drugo i četvrto dijete.

"Ostale naknade za drugo, treće i četvrto dijete uvećavaju se skoro 100 odsto. Umjesto dosadašnjih 48 KM, koliko je bila naknada za drugo i četvrto dijete i treće 97 KM, sada će to biti 97 KM za prvo i drugo dijete, za treće 140 KM i za četvrto 97 KM. Uvećanje za davanja po ovom osnovu iznosi gotovo 20 miliona KM na godišnjem nivou", istakao je Višković.

On je rekao i da je jednokratna pomoć majkama za rođenje djeteta povećana i da će ona iznositi 500 KM, te da će po tom osnovu će na godišnjem nivou biti obezbijeđeno dodatnih 2,5 miliona KM.

"Ovim zakonom regulisana je i naknada za roditelje njegovatelje i tu je bila predviđena naknada po dosadašnjem zakonskom rješenju negdje oko 135 KM na mjesečnom nivou. Mi to sada prevodimo da će ta naknada biti na nivou najniže plate za prethodnu godinu koja je, u 2020. godini, bila 540 KM", istakao je Višković.

On naglašava da to znači da će roditelji i njegovatelji imati naknadu do punoljetstva djece koju njeguju u visini od najniže plate u Srpskoj za prethodnu godinu.

"Po tom osnovu izdvajamo dodatnih nešto više od 2,5 miliona maraka. Kada uzmemo u obzir sve ove naknade, to je dodatnih 25.600.000 KM na godišnjem nivou koje će Vlada izmjenom ovog zakonskog rješenja u narednoj godini obezbijediti za ove kategorije", naglasio je premijer Srpske.

Višković je rekao da na ovaj način Vlada želi da pomogne natalitet u Srpskoj i stimuliše rađanje.