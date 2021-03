Vlada SBK uvela policijski čas

TRAVNIK - Zbog pogoršane epidemiološke situacije, Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) usvojila je u ponedjeljak mjeru o zabrani kretanja građana u razdoblju od 21 čas do pet časova ujutro.

Kako je rečeno nakon vanredne sjednice Vlade, na prijedlog kantonalnog Kriznog štaba donesena je i odluka da srednje škole u SBK-u pređu na online model nastave, dok će osnovne škole nastaviti rad po dosadašnjem principu.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK-a i član Kriznog štaba Sead Karakaš kazao je novinarima da broj pacijenata, kojima je potrebna hospitalizacija, nadilazi kapacitete bolnica, te da su svi respiratori trenutno zauzeti.

Naveo je i kako je dominantan tzv. britanski soj korona virusa, koji se brže širi i zbog kojeg je povećan broj pacijenata s težom kliničkom slikom.

"Naši kapaciteti su da možemo zbrinuti 130 pacijenta tjedno, a sada imamo situaciju da bolnički kapaciteti ne mogu odgovoriti zahtjevima. Pojavljuju se bolesnici s težom kliničkom slikom, koja se brzo razvija. Pacijenti sada, umjesto ranijih sedam do deset dana, zauzimaju bolničku postelju od deset do 15 dana, i to su sada potpuno prebukirani kapaciteti", naglasio je Karakaš.

Jedan od zaključaka Vlade i Kriznog stožera SBK-a je da se kapaciteti kliničkih centara u Sarajevu i Mostaru otvore i za pacijente iz SBK-a.

"Vlada SBŽ-a preuzela je na sebe da taj dio iskoordinira s Vladom Federacije BiH i da nam se konačno otvori taj prostor. Također, mora se napraviti koordinacija na nivou Federacije BiH kako bi sve ustanove imale jednak pristup kisiku. Samo tijekom jučerašnjeg dana u našim zdravstvenim ustanovama potrošeno je 500 boca i trebamo imati sigurnost da ne bismo došli u situaciju da nam nedostaje", tvrdi Karakaš.

Kako je rečeno, intenzivirano je i prisustvo inspekcije na terenu koja nadzire provođenje postojećih mjera i naredbi.

"Već sutra ćemo razmišljati o nekim dodatnim mjerama jer je Krizni štab, praktično, u stalnom zasjedanju", zaključio je Karakaš.

Prema podacima koji su objavljeni na portalu www.covid-19.ba, u SBK trenutno ima 580 aktivnih slučajeva zaraze korona virusom.