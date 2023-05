Vlada donijela nove mjere nakon nesreće u kojoj je poginula mlada doktorica

SARAJEVO - Vlada KS je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela nove mjere koje podrazumijevaju veću policijsku aktivnost s ciljem obezbjeđivanja što veće bezbjednosti u saobraćaju.

Ove odluke donesene su nakon što je Armin Berberović (27) koji je pijan i bez vozačke dozvole u petak na Marijin Dvoru u Sarajevu mercedesom usmrtio mladu doktoricu Azru Spahić (25) te povrijedio još dva pješaka.

Ministar finansija i zamjenik premijera, Emir Dedović rekao je da prva mjera pojačan policijski nadzor na svim trenutnim raskrsnicama od 19 do sedam časova.

"Od 1. juna završavamo proceduru za 195 novih policijskih službenika koji će dati podršku trenutnim jedinicama. Druga stvar je pojačana kontrola i podrška u automobilima i presretačima koji registruju one koji prekorače brzinu, da pomognu policijskim službenicima i kamerama. To je mjera koja će pomoći dok ne prekrijemo grad kamerama onako kako treba", kazao je Dedović.

Četvrta mjera je da završimo i otklonimo prepreke koje su danas prisutne, a to je da se trajno oduzme vozilo prekršiocima ovih mjera.

"Mi smo konstatovali gdje su prepreke u sistemu i da to završimo. Daćemo rokove da se to što prije završi i da oni koji koriste automobil nikad više ne mogu biti u prilici da imaju to vozilo na raspolaganju", rekao je Dedović

Dodao je da je naredna stvar povećanje kazne koje se izriču za saobraćajne prekršaje.

"U proceduri ćemo pokrenuti smanjenje brzine u naseljenim dijelovima Sarajeva, u što kraćem roku, sa 40 na 30 i sa 60 na 50 km/h", najavio je Dedović.

Dodao je da će se ići u pokretanje kampanje gdje će se promovisati smanjenje nasilja i delikvencije u Kantonu Sarajevo.