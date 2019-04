Vlada, sindikati i poslodavci konačno dogovorili Opšti kolektivni ugovor

​Nakon tri godine pregovora, Vlada, sindikati i poslodavci konačno su dogovorili Opšti kolektivni ugovor. Danas je usaglašen tekst, a do kraja maja trebalo bi da bude potpisan.

Nakon tri godine pregovora, 13 sastanaka, uspostavljanja rokova i njihovog odgađanja, socijalni partneri u Srpskoj konačno su dogovorili tekst opšteg kolektivnog ugovora.

Svoju verziju teksta Vlada je spremila i prije sastanka koji je bio zatvoren za javnost.

"Vlada je stanovišta da treba da bude ugrađen i regres i on će biti neoporeziv do nivoa najniže plate. Preko toga, oni poslodavci koji žele da isplaćuju regres, to će biti oporezivo", pojasnio je premijer Radovan Višković.

Da li je stav vlade uvažen i u kojoj mjeri – javnost i dalje ne zna.

Nije poznato ni to ko je na kraju sastanka, koji je trajao oko tri i po sata, prevagnuo i eventualno ublažio stav.

Tekst opšteg kolektivnog ugovora kojim će biti obuhvaćeno oko 200.000 radnika, za one za koje se i pravi i dalje je enigma, pa niko osim jednog partnera u pregovorima ni pred kamere nije htio.

"Usaglašen je gotovo kompletan tekst opšteg kolektivnog ugovora. Svi socijalni partneri idu na svoje organe da usaglase stavove i mi se iskreno nadamo da ćemo do kraja maja imati ugovor", rekao je Božo Marić, potpredsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.

Konačno potpisivanje ugovora, ostanu li svi u dogovoru, trebalo bi se desi do 20. maja. Uz tu informaciju iz resornog ministarstva u saopštenju tek konstatacija da su socijalni partneri znatno približili stavove.