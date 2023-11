Vladika Grigorije otkrio pravila posta (VIDEO)

Božićni post je počeo i trajaće sve do Badnjeg dana, 6. januara 2024. godine.

Mnogi post vezuju isključivo za uzdržavanje od hrane, te misle da je suština posta uživanje posne hrane. Međutim, stručnjaci ističu da je suština posta dublja i da uključuje niz drugih stvari.

Vladika Grigorije objasnio je na svom Instagram profilu kako Božićni post zapravo treba da izgleda.

"Tjelesni post, post shvaćen kao asketska disciplina, nije jedini vid posta; post čine i druge, usudiću se da kažem, pretežnije stvari: to su na prvom mjestu djela milosrđa i smirenje, a to znači: stalna borba protiv gordosti u nama i nepokolebljiva volja i stremljenje da na svaku upućenu nam riječ i djelo mržnje, kada je to moguće, uzvratimo ljubavlju. Ovakav bi se post trebalo neprestano držati", napisao je vladika Grigorije.

On je objasnio da je tjelesni post neodvojiv od svih duhovnih elemenata.

"Počinje Božićni post, nije naodmet da još jednom kažem da naše tjelesno uzdržavanje od mrsne hrane, jake hrane, taj asketizam ima vrlo dobru dimenziju. I to već svi znaju. Ali, to će biti samo još jedna asketska akcija, trening, ukoliko ne bude praćeno duhovnim postom, a duhovni post jesu djela milosrđa, ljubavi, praštanja, trpljenja, sa gledavanja sebe i sveta oko sebe na bolji način. To znači, sagledavanje svojih grehova, a ne tuđih. Zato je tjelesni post neodvojiv od ovih duhovnih elemenata. Jako je važno - da bi post bio post, on mora da bude i tjelesni, i duhovni i umni, istovremeno", objasnio je vladika Grigorije u video snimku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.