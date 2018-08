Vlado Đajić za Večernji: Naši ljekari su prošle godine izveli replantaciju kompletne šake

Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra RS-a Vlado Đajić u intervjuu za Večernji list govori o financijskom stanju te zdravstvene institucije i planovima za budućnost.

Kada ste preuzeli dužnost rukovodioca najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, s kakvim problemima ste se suočili?

Ono što je bitno istaknuti na samom početku je to kako je rukovodstvo Republike Srpske od samog početka pružilo veliku potporu mojim saradnicima i meni. Suočili smo se s velikim problemima, kako organizacionim tako i financijskim. Jedan od najvećih apsurda je gotovo petogodišnje neuplaćivanje poreza i doprinosa. Zdravstveni radnici praktično su bili dovedeni u situaciju da ne mogu ovjeriti svoje zdravstvene knjižice. Imali smo velike dugove prema dobavljačima i bankama, nedostatak lijekova, napravljeni su propusti u organizacijskom funkcioniranju ustanove, a što se tiče edukacije medicinskog kadra, na tome se jako malo radilo. Uložili smo velike napore i imamo se čime pohvaliti, s tim da moramo nastaviti i dalje mnogo raditi. Zaista smo nadomak cilju pozicionirati se kao regionalni lider u pružanju zdravstvenih usluga. Naravno, to ništa ne bi bilo moguće bez podrške predsjednika Republike Srpske i Vlade RS. Rukovodstvo Republike Srpske prepoznalo je značaj UKC-a RS-a za unapređenje zdravlja i kvalitete života našeg naroda. Tada smo napravili plan reprogramiranja postojećih dugova, plan organizacijskog funkcioniranja te plan ulaganja u kadar i njegovu edukaciju. Mogu slobodno kazati kako menadžment UKC-a RS-a ima punu podršku institucija Republike Srpske u načinu organizacije, aktualnim i budućim projektima, tekućem poslovanju, kao i prevladavanju financijskih problema. Dolaskom novog rukovodstva počelo se s isplatom bruto plata, a od maja ove godine isplaćuje se i naknada za prevoz radnicima. Svjetski priznati stručnjaci dolaze u UKC RS-a, izvode procedure zbog kojih su naši pacijenti morali odlaziti u centre u regiji. To je velika olakšica i za ZZO RS-a i za njihove porodice. Naši ljekari i sestre se edukuju u renomiranim centrima. Važno je istaknuti kako dajemo i novčanu naknadu za objavljene radove u inostranim medicinskim časopisima.

Projekt rekonstrukcije Centralnog medicinskog bloka i izgradnja Sjevernog krila su u završnoj fazi. Možete li precizirati što će to tačno značiti za pacijente?

Tako je, približavamo se završnici istorijskog projekta za zdravstvo RS-a. U julu prošle godine preselili smo neke od klinika koje su već bile smještene u Centralnom medicinskom bloku. I pacijenti i osoblje dobili su savremeno opremljene prostorije i neusporedivo bolje uslove za boravak i rad. Svi pacijenti sada leže u dvokrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi, što je potpuno drugačije u odnosu na prethodno stanje kada smo imali neudobne sobe, dotrajale otvore i sanitarne čvorove. Kreveti su sada automatizirani, svaka soba ima vlastiti toalet, tuš... Kako imamo punu podršku institucija RS-a, pokazuje i dinamika preseljavanja klinika u renovirane etaže, prvenstveno Pulmologije u decembru prošle godine. Ta klinika je više desetina godina bila smještena u neuslovnim prostorijama, što predstavlja istorijski trenutak. Uskoro selimo sve hirurške klinike s lokacije u središtu grada u moderan prostor te puštamo u rad Sjeverno krilo. To predstavlja ostvarenje višedecenijskog sna naših radnika i stanovnika Republike Srpske. Nebrojene su prednosti i značaj puštanja u rad Sjevernog krila, kako za osoblje tako i za pacijente. Standard bolničkog liječenja biće značajno unaprijeđen. U njemu će biti smještene najmodernije operacijske dvorane i intenzivne njege s 44 kreveta, kao i Centar urgentne medicine, Patologija, Sterilizacija. Najveća zdravstvena ustanova RS-a konačno će se smjestiti pod jedan krov.

Često u izjavama za medije naglašavate kako rekonstrukcija UKC-a ne znači samo opremanje nego i edukaciju kadra. Gdje se edukuju ljekari i ko od stručnjaka iz regije dolazi u UKC RS-a?

Rukovodstvo UKC-a Republike Srpske okupilo je eminentne stručnjake, neke podrijetlom s ovih prostora i za njih možemo kazati kako su svjetska imena. U našu ustanovu dolazi dr. Nikica Grubor, specijalist hirurgije s anestezijom, jedan od najboljih abdominalnih hirurga posebno specijalizovan za hirurško zbrinjavanje digestivnih organa i pankreasa, akademik prof. dr. Vojko Đukić, specijalist otorinolaringologije, doc. dr. sc. med. Radoje Simić, specijalist dječje kirurgije, dr. Vladimir Kojović, specijalist urologije i svjetsko ime u urogenitalnoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Tu je i naš dr. Aleksandar Lazarević, svjetski priznat kardiolog, savjetnik naše ustanove za međunarodnu saradnju i edukaciju. Prednosti ovakvog oblika saradnje su višestruke. Na ovaj način štede se financijska sredstva ZZO-a Republike Srpske, smanjuju se materijalni troškovi porodica pacijenata koji bi za ovakve zahvate odlazili izvan RS-a, a takođe jedna od najvećih prednosti je što dolaskom ovih stručnjaka radimo na edukaciji našeg kadra jer on uz njih uči. Moram naglasiti kako pri planiranju i organizaciji ovih posjeta imamo izvanrednu suradnju s rukovodiocima najvećih zdravstvenih centara u Srbiji, kao i s ministrom zdravlja Republike Srbije dr. Zlatiborom Lončarom. Naši ljekari bili su na edukaciji u AKH Beč i Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana. Uz ljekare, i medicinske sestre prošle su edukaciju u UKC-u Ljubljana te bez sumnje stekle kvalitetnu osnovu za nadogradnju i unapređenje našeg sistema rada. U našu ustanovu dolaze i vrhunski stručnjaci iz Švicarske, Norveške, Izraela, Slovenije, a prilikom posjeta Sankt Petersburgu ministar Bogdanić i ja dogovorili smo odlazak naših ljekara u njihove zdravstvene centre na edukaciju, liječenje naših pacijenata u Rusiji, kao i nabavu lijekova ruskih proizvođača.

Javnost je nedavno bila svjedok brze reakcije i spašavanja djevojčice iz Jezera koja je u UKC primljena zbog otkazivanja svih vitalnih organa, što je nastalo zbog utapanja, a u timu je bila i vrhunska stručnjakinja doc. dr. Vojka Gorjup. Kažite nam nešto više o tome.

Ponovo ću iskoristiti priliku za zahvaliti pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske na brzoj reakciji prilikom odlaska u Sloveniju po eminentnu stručnjakinju doc. dr. Vojku Gorjup, specijalistu internistu - intenzivisticu, direktoricu ECMO centra za Sloveniju. Naša ustanova jedina na prostoru cijele BiH odnedavno izvodi proceduru VV ECMO - ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju tzv. “umjetna pluća”, čija nabavka ne bi bila moguća bez podrške MZSZ RS-a. Doktorica Gorjup, vodeća stručnjakinja u zbrinjavanju kritično oboljelih pacijenata i stručnjakinja iz oblasti VV ECMO-a, došla je u našu ustanovu i pomogla našim ljekarima u zbrinjavanju spomenute pacijentice. Djevojčica se odlično opravila, normalno razgovara i čita te je iz naše ustanove upućena na fizikalni tretman u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Doktor Miroslav Zotović”. Doc. dr. Gorjup kontinuirano sarađuje s našim ljekarima na medicinskoj edukaciji iz intenzivne medicine, hemodinamičkog praćenja kritično oboljelih pacijenta, te u radu sa spomenutim uređajem. Ovo je još jedan u nizu dokaza da poslovodstvo UKC-a RS-a uz podršku Vlade RS-a kontinuirano radi na unapređenju rada u najvećoj zdravstvenoj ustanovi, a samim tim na unapređenju zdravlja naših pacijenata.

S obzirom na to da je najavljen i projekt kardiokirurgije koja će biti vlasništvo UKC-a, koliko će to značiti za pacijente koji za te operacije moraju ići u inostranstvo, gdje su ogromne liste čekanja?

Velike su liste čekanja kada su u pitanju kardiokirurški operativni zahvati. Neki od pacijenata, nažalost, i ne dočekaju svoj red. Realizacijom ovog projekta, čiju završnicu očekujem do kraja sljedeće godine, to će se promijeniti, a smanjićemo i troškove Zavoda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kao i porodica tih pacijenata. Iako je prvobitni plan bio da se kardiokirurgija izgradi po načelu javno-privatnog partnerstva, zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a i Vlade Republike Srpske, kardiokirurgija će biti vlasništvo UKC-a RS-a i Republike Srpske. Projekt izgradnje kardiokirurgije, koja će biti u vlasništvu UKC-a Republike Srpske, predstavlja veliki uspjeh koji će u konačnici doprinijeti poboljšanju i očuvanju zdravlja stanovnika Republike Srpske. Takođe, u toku su pregovori s eminentnim stručnjacima iz Srbije, Slovenije i Austrije koji će dolaziti u UKC RS-a kako bi izvodili kardiokirurške procedure. Usporedno, naši ljekari će odlaziti na petogodišnje specijalizacije u inostranstvo kako bi nakon edukacije počeli samostalno obavljati najsloženije kardiokirurške zahvate.

Je li u planu uvođenje nekih novih procedura na UKC?

Toliko toga inovativnoga događa se u našoj ustanovi. Prošle godine ljekari specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalisti ortopedije i traumatologije i anesteziolozi prvi put u istoriji UKC-a RS-a izveli su replantaciju kompletne šake. Operacija je trajala oko pet sati, pacijent je primljen s ekstremno teškom povredom desne šake koja je bila amputirana u području ručnog zgloba. Već sedam dana nakon operacije pacijent je bio stabilan, a replantirana šaka vitalna. Takođe, u Službi za torakalnu kirurgiju UKC-a Republike Srpske u julu prošle godine počelo se s izvođenjem “VATS timektomije”. To je najmodernija operacija prsne žlijezde, i to endoskopskim putem - bez otvaranja prsnoga koša, koja do sada nije izvođena na prostorima Bosne i Hercegovine. Naši interventni kardiolozi s kardiologom iz Kantonalne bolnice u Luzernu dr. Cuculijem nedavno su uradili složenu kardiološku proceduru - otvaranje hronične totalne okluzije koronarne arterije kojom se poboljšava protok krvi u srce, a u kojoj je korišten balon s jako visokim tlakom - od 50 atmosfera. Ta složena kardiološka procedura izvedena je prvi put u UKC-u RS-a, ali i u regiji. Ne smijem zaboraviti ni ljekare Službe za vaskularnu hirurgiju UKC-a Republike Srpske koji su uradili jako komplkovan operativni zahvat kod pacijenta s urođenom promjenom strane unutarnjih organa. Težina ovoga operativnog zahvata ogleda se u tome što je riječ o pacijentu koji ima urođenu malformaciju, tj. promijenjenu stranu unutarnjih organa - situs inversus, što se u medicinskoj praksi izuzetno rijetko susreće.

Vlada RS-a najavila je pomoć Odjelu ginekologije i veću potporu s obzirom na to da je riječ o najmlađim pacijentima i njihovim majkama kao najosjetljivijim kategorijama, recite nam nešto više o čemu je riječ?

Vlada Republike Srpske, na čelu s premijerkom, je prilikom posjeta početkom avgusta ove godine naglasila kako će osigurati potrebna sredstva za sanaciju Porođajnoga odjela Klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i za nabavu bolničkih električnih uređaja za izdajanje majčina mlijeka, koji će pomoći majkama lakše i bezbolnije dojiti djecu, a podršku će pružiti i nabavkom novih inkubatora. U januaru ove godine Odjel intenzivne njege i terapije Klinike za dječje bolesti dobio je pet novih i savremenih inkubatora za prijevremeno rođenu djecu, kao i pet novih monitora sa središnjom jedinicom za bolju kontrolu vitalno ugroženih pacijenata. Sredstva za nabavku ove opreme osigurala je Vlada Republike Srpske i ovom prilikom ponovno naglašavam našu zahvalnost. Ova oprema značajno će uticati na unapređenje uslova za zbrinjavanje prijevremeno rođenih beba te poboljšati rezultate rada ovog Odjela koji je na evropskom nivou.

Bili i na čelu projekta prevencije moždanog udara, a jedan od nedavnih primjera pravovremenog reagovanja u prevenciji moždanog udara bio je i u slučaju poznatog pjevača Halida Bešlića. Je li tačno da ponovno krećete s projektom prevencije moždanog udara?

Koliko je bitan preventivni pregled kojim se pravovremeno može spriječiti nastanak ovog oboljenja, pokazuje upravo iskustvo našeg poznatog pjevača kod kojeg sam neplaniranim ultrazvučnim pregledom krvnih žila glave i vrata (TCCD) uočio stenozu (zakrčenje) karotidnih krvnih žila od čak 90%, što je lako moglo dovesti do masivnoga infarkta mozga. Halidu je nakon te pravovremene dijagnostičke obrade ugrađen stent najnovijom interventnom neuroradiološkom metodom u UKC-u Ljubljana. Ne mogu ne spomenuti kako je najveći napredak u liječenju bolesnika s određenim oblikom ishemijskog moždanog udara postignut primjenom tzv. trombolitičke terapije, koja četiri puta povećava mogućnost dobrog konačnog ishoda, a koja se godinama primjenjuje u Jedinici za moždani udar UKC-a Republike Srpske. Projekt prevencije moždanog udara je jedinstven, realiziran pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, i on se nastavlja. Ove godine ćemo se bazirati na penzionesrku populaciju na koju smo posebno osjetljivi i kojoj je ovaj pregled prijeko potreban. Za nekih sedam dana planiramo početi s realizacijom 10.000 ultrazvučnih pregleda krvnih žila glave i vrata za penzionere.

Kako vidite UKC RS-a u sljedećoj godini?

Nakon što pustimo u rad u potpunosti rekonstruiran Centralni medicinski blok i novoizgrađeno Sjeverno krilo, pred nama je mnogo posla u smislu organizacije rada u novim uslovima i s novom opremom. I dalje ćemo nastaviti raditi na kontinuiranoj edukaciji našeg kadra jer to i jest jedna od najvažnijih karika u našem daljnjem razvoju. Uskoro ćemo, kao što sam rekao, početi s sprovođenjem projekta kardiokirurgije, a vjerujem kako ćemo vrlo brzo početi i s rekonstrukcijom zgrade Maternitea u kojoj su smještene Klinika za ginekologiju te Klinika za dječje bolesti i Klinika za dječju hirurgiju, kako je to najavio i naš predsjednik. Intenzivno ćemo raditi na poboljšanju statusa zdravstvenih radnika i očuvanju njihova dostojanstva i zaštiti njihovih interesa. Nastavit ćemo ulagati maksimalne napore kako bismo opravdali poziciju UKC-a Republike Srpske kao regionalnog lidera.

Našli ste se na izbornoj listi stranke Nezavisnih socijaldemokrata za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kako je došlo do odluke da uplovite i u političke vode? Ako budete izabrani za narodnog poslanika, što možemo očekivati od vas?

Očekujem da zdravstveni radnici, kao i svi stanovnici RS-a, prepoznaju dosadašnje rezultate rada rukovodstva najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr. Dragana Bogdanića, predsjednice Vlade RS-a Željke Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Očekujem da će svima dati podršku na predstojećim izborima kako bismo zajedno nastavili još više unapređivati zdravstveni sistem RS-a. Kandidat sam na listi SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske pod rednim brojem četiri i očekujem podršku birača. Ja sam ostvaren čovjek, kako profesionalno tako i privatno, i moj jedini cilj je unapređenje zdravlja svakog stanovnika RS-a.

