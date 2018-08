Vlasnik preduzeća "Megadrvo" od Majevice želi da napravi Zlatibor

BANJALUKA, LOPARE - Svetozar Ostojić, direktor i vlasnik preduzeća "Megadrvo" iz Bijeljine, planira na planini Majevici, kod Lopara, izgradnju turističko-rekreativnog kompleksa vrijednog više miliona maraka, a koji bi imao sve ono što imaju centri ovakvog tipa u okruženju.

U pitanju je lokacija na planinskom vrhu Busija, koja se prostire na nekoliko stotina dunuma i koja je, prema viziji ovog investitora, budući novi Zlatibor. Tu već postoji izletište sa određenom infrastrukturom, kojim upravlja Udruženje "Viva natura", na čijem čelu je upravo Ostojić.

"U planu je izgradnja hotela, apartmana, skijališta, sportskih terena, sadržaja za djecu, trim-staze, šetališta, etno-pijace i brojnih drugih sadržaja. Riječ je o ozbiljnom turističkom projektu sa odličnom lokacijom. Okružen je sa šest opština, kako u RS, tako i u Federaciji BiH, a nijedna nije dalje od 50 kilometara. Međutim, cilj nam nije da ovo bude turističko mjesto samo za tih nekoliko opština, nego da tu dolaze i strani turisti. U samom startu, u prvoj fazi bi bilo uloženo između dva i tri miliona maraka u motel sa restoranom i vidikovcem te nekoliko bungalova i sportskih terena.

U drugoj fazi bi se gradili apartmani za prodaju, hotel i sve ostalo. Želimo da imamo kompletnu ponudu", kazao je Ostojić za "Nezavisne".

Smatra kako je lokacija budućeg centra idealna i za pripreme profesionalnih sportista, jer se nalazi na nadmorskoj visini od 840 metara i okružena je borovom šumom, što predstavlja svojevrsnu vazdušnu banju. On strahuje da bi birokratija mogla da mu napravi najviše problema u realizaciji ove ideje, ali zato očekuje pomoć opštinskih i republičkih institucija.

Upravo po ovoj problematici juče je u Banjaluci održan sastanak na koji su se odazvali stručnjaci iz nekoliko ministarstava i republičkih institucija sa Srebrenkom Golić, potpredsjednikom Vlade RS, na čelu, ali i predstavnici opštine Lopare, gdje su dogovoreni dalji koraci.

Golićeva je rekla da su Vlada i druge institucije RS na usluzi konkretnim investitorima, dokazanim privrednicima, koji su spremni da ulažu u otvaranje novih radnih mjesta i razvoj realnog sektora i istakla da će ministarstvo na čijem je čelu pružiti svu neophodnu pomoć iz svoje nadležnosti za realizaciju ovog projekta.

"S obzirom na to da je Republika Srpska vlasnik zemljišta na ovoj lokaciji, od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose se zahtijeva da se što prije uspostavi katastar nekretnina na ovoj lokaciji, kako bi se počelo sa izradom zoning plana područja posebne namjene i stvorile pretpostavke za realizaciju investicije", stoji u saopštenju upućenom nakon jučerašnjeg sastanka.

Rado Savić, načelnik Lopara, kazao nam je kako bi investicija, nakon što se riješe problemi imovinsko-pravne prirode, krenula u realizaciju na proljeće 2019. godine, a da bi ova lokalna zajednica od nje imala višestruku korist.

"To bi mnogo značilo za majevički kraj, kako zbog zapošljavanja, tako i zbog razvoja sela i poljoprivrede, jer bi za jedan takav turistički kompleks bilo potrebno dosta domaće zdrave hrane. Investitor od opštine može očekivati svu moguću pomoć, a uvjerili smo se da to može očekivati i od republičkih institucija. Zahvalan sam ministru na organizaciji sastanka na kojem su bili prisutni svi predstavnici institucija koji će trebati konsultovati na putu do donošenja odluka, koje će ići u pravcu završetka projekta.

Nama je to veoma značajno, jer bi se potrošilo mnogo vremena idući od jedne do druge institucije", kazao je Savić.