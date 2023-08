Vlasnik priznao: Svi radnici nisu dali otkaz, to je moj marketinški trik

VELIKA KLADUŠA - Firma iz Velike Kladuše, koja se bavi vodoinstalacijom, kanalizacijom, adaptacijom kupatila te hitnim intervencijama ASES team iz Ćoralića kako su prenijeli neki mediji ostala je bez radne snage jer su svi radnici dali otkaz, međutim kako "Nezavisne novine" saznaju sve ovo je samo marketinški trik kako bi se što više čulo za ovu kompaniju.

Naime, kako je za "Nezavisne novine" rekao Admir Suljić, vlasnik kompanije, on je krivac za ovu priču koja je puštena u javnost jer je želio da privuče pažnju na svoju firmu.

"Ja sam taj koji je pustio u javnost priču o kolektivnom otkazu, međutim radi se o tome da su samo četiri radnika samostalno dala otkaz", kazao je Suljić.

Prema njegovim riječima, ova firma radi i sa ostalim radnicima nema problema, a kako dodaje sjedište ove komapnije je u Zagrebu, a firma u Bosni i Hercegovini je samo ogranak.

"Komentari na ovaj potez koji smo uradili su različiti. Ima i pozitivnih, kao i negaativnih. Mnogo sam uložio u marktinig, ali nijedan nije ovako dobro prošao kao ovaj što sam uradio sam", kazao je Suljić.

Kako ističe, pojedini mediji su prenijeli to da su radnici otkaz dali zbog prekovremenog rada, ali i drugih nepravilnosti prema radnicima, a kako on navodi svaki radnik koji je imao prekovremeni rad je bio adekvatno plaćen za to.