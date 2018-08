Vlasti pokleknule pred migrantskom krizom

SARAJEVO, BANJALUKA - Bosna i Hercegovina svu svoju neorganizovanost i nefunkcionalnost pokazala je na pitanju migrantske krize prebacujući prvenstveno bezbjednosno pitanje na politički teren, što će za posljedicu imati velike probleme u budućnosti.

Ovo je u suštini stav analitičara koji naglašavaju da politička prepucavanja neće donijeti nikom dobro te da BiH, njene bezbjednosne službe i oba entiteta moraju da se probude i sinhronizovano rješavaju problem pred kojim su se našli jer je gotovo sigurno da će na štetu svih on eskalirati kad-tad.

"U BiH je daleko više migranata nego što vlasti zvanično prikazuju. Vlast nije spremna i nadzor nad njima je slab. Opozicija to previše forsira, a trebalo bi zajedno s njima da radi da se taj problem što prije riješi. Imamo problem sa migrantima, ali se on gura pod tepih i koristi se za politička prepucavanja", rekao je Goran Kovačević, profesor Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu, dodajući da BiH na pravi način ne postupa sa migrantima i da se Republika Srpska ponaša kao da to nije njen problem, a u stvarnosti je svih u BiH.

Koliko je BiH neorganizovana, spora i nedorasla problemu pred kojim se našla govori i podatak da je, recimo, kroz Srbiju kao ključnu zemlju na zapadnobalkanskoj ruti prošlo preko 700.000 migranata. Dnevno u ovu zemlju je znalo ući gotovo 10.000 ljudi, a toliko je prema zvaničnim podacima u BiH ušlo od početka ove godine. Srbija je, recimo, većinu tih ljudi evidentirala, slikala i uzela im otiske prstiju, što se u BiH, na primjer, ne radi. Slično je bilo i u Hrvatskoj, kroz koju je prošlo preko 600.000 migranata, dnevno takođe oko 10.000 i svi su evidentirani i bezbjednosno obrađeni, slikani i takođe im je uzet otisak prsta.

"U BiH u ovom trenutku imamo između 6.000 i 7.000 nezakonitih migranata nad kojima mi nemamo nadzor. To je istina koju moramo reći i odatle moramo krenuti u rješavanje problema. Ti ljudi će dugo ostati u BiH s obzirom na politiku EU koju su oni zauzeli naspram migranata i onoga što je nama rečeno. Morat ćemo krenuti sa mrtve tačke, utvrditi identitet tih ljudi i krenuti s procedurom vraćanja u zemlje porijekla, odnosno jednostavno primijeniti zakon koji imamo", rekao je Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH, dodajući da će značajan dio migranata prezimiti u BiH. Navodi i da je BiH izgubila kontrolu nad migrantskom krizom te da se o njoj govori populistički i demagoški i da će kasnije rješenje biti sve teže.

U ovom trenutku BiH neophodno je više prije svega ljudi koji će raditi na pitanju migranata, njihovom evidentiranju i sprečavanju nelegalnih ulazaka, međutim, kako ističu stručnjaci, o tome niko ne vodi računa i sve se radi stihijski.

"Služba za poslove sa strancima je ključna u svemu tome, a njih pola je otišlo na godišnje odmore i to dovoljno govori o tome koliko vode računa i koliko su se angažovali da urade nešto. Nama su neophodne hiljade ljudi da danonoćno rade na tome i rješavaju problem, a ne ovo što se sada radi", rekao je Kovačević.*