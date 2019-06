Voda preplavila kuće i odnijela tri mosta

KOSTAJNICA - Gradske ulice pod vodom, odnesena tri mosta, klizišta, poplavljen značajan broj stambenih i popratnih objekata te šteta na privrednim subjektima, epilog su nevremena i velike količine padavina koje su u noći između nedjelje i ponedjeljka zahvatile područje Kostajnice.

Izlivanjem rječica Tavije i Bubnjarice, kao i manjih potoka, gradske ulice su se pretvorile u rijeke, a Drago Bundalo, načelnik Kostajnice, rekao je da je kiša počela naveče da pada te da su ulice bile poplavljene već oko 22 časa.

"Odmah sam proglasio vanredno stanje, pregledali smo tri mosta, bilo je nekoliko klizišta te smo iz jedne kuće u selu Petrinja iselili stanovnike i čekamo preporuku nadležnog instituta da li je objekat uslovan za stanovanje, te na koji način ga možemo sanirati. Bilo je štete na tri privredna subjekta, za štetu na domaćinstvima još ne možemo reći ni preliminarne podatke zato što je bukvalno čitav grad plivao, bilo je strašno nevrijeme u kratkom periodu", rekao je Bundalo za "Nezavisne".

On je istakao da je odmah bila angažovana mehanizacija za saniranje od poplava, te da je došlo do prekida saobraćaja na pojedinim dionicama, ali da je sada na većini tih dionica saobraćaj u funkciji, osim na regionalnom putu Kostajnica - Prijedor.

"Nemamo sada vode na ulicama, mi ih sada peremo, sušimo i treba da izvršimo dezinfekciju terena", kaže Bundalo.

Bundalo je dodao da je danas razgovarao i sa Radovanom Viškovićem, premijerom RS, te da je Kostajnici obećana pomoć Vlade RS.

Napomenuo je da je regulacija donjeg dijela rječice Tavije spriječila katastrofu većih razmjera te da je pitanje šta bi se desilo sa Kostajnicom da ona nije urađena.

Iz preduzeća "Komunalno" Kostajnica su rekli da voda iz gradskog vodovoda nije ispravna za piće, a da je snabdijevanje strujom uredno.

Mile Međed, direktor Republičke uprave Civilne zaštite, rekao je da su padavine sinoć napravile probleme Bijeljini i Kostajnici, ali da, za razliku od Kostajnice, u Bijeljini situacija nije bila alarmantna.

"Zaprimili smo dojavu u noći između nedjelje i ponedjeljka, oko 23 časa, da je situacija izuzetno teška. Zaplavljen je bio značajan broj stambenih i popratnih objekata u centru grada. Putna komunikacija u više navrata bila je onemogućena, s obzirom na to da su bujične vode iznijele veliku količinu nasipa na putnu komunikaciju i ona je bila presječena na nekoliko mjesta", rekao je Međed.

On kaže da su preduzeli niz mjera i aktivnosti kako bi sve bilo sanirano.

"Biće formirana komisija za procjenu štete, trenutno se vrši ispumpavanje vode iz ovih stambenih objekata i podruma, što rade Služba civilne zaštite i vatrogasne jedinice. Ima dosta mulja koji se nalazi u tim objektima, te se radi na čišćenju, tako da je potreban veliki broj usisivača i pumpi za čišćenje, pa je dogovoreno da se to dostavi u što kraćem roku", rekao je Međed.

On kaže da su bili na licu mjesta gdje klizište ugrožava jednu kuću porodice Petrović u selu Petrinja, pa su Petrovići iseljeni zbog predostrožnosti dok se ne uradi analiza i potrebna sanacija.

Draško Rudan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS kaže da je u nedjelju na području Novog Grada palo 46 litara po metru kvadratnom za kratko vrijeme, što je i izazvalo bujične potoke.

"Narednih dana biće promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sve do četvrtka. Očekuje se otprilike od deset do 30 litara po metru kvadratnom te s obzirom na to da su padavine neravnomjerno raspoređene, pri pljuskovima može biti negdje i oko 50 litara kiše. U četvrtak se očekuje stabilizacija i ponovo toplije vrijeme, a do tada sa razvojem oblaka i pokoji pljusak sa grmljavinom", rekao je Rudan.

Krsna slava ipak obilježena

Kostajnica je danas nastavila obilježavanje krsne slave opštine Silazak Svetog duha na apostole, uprkos poplavi koja je pogodila ovu opštinu, rekao je Drago Bundalo, načelnik.

"Mi smo pozvali goste i odlučili smo da slavimo slavu, nije bilo ljudskih žrtava i nema razloga da se krsna slava ne obilježi. Naravno da nam je teško, ali prislužićemo svijeću i proslaviti slavu prema običajima", istakao je Bundalo.

Zbog vremenskih neprilika otkazan je koncert pjevača Jovana Perišića, koji je bio planiran za nedjelju naveče povodom proslave krsne slave.