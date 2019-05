Voda se povlači iz ugroženih područja u Srpcu, Sava i dalje prijeti

SRBAC - Nakon višednevnih obilnih kiša došlo je do smirivanja vremenskih prilika a samim tim i do stabilizacije stanja na poplavljenim područjima širom srbačke opštine.

U selima koja su danima bila na udaru Vrbasa postepeno se normalizuje život a ova rijeka se sve više povlači u svoje korito. Mještani zaplavljenih domaćinstava u nebranjenom području Prijebljega, Starog Martinca, Lilića, Kukulja i Razboja nakon nekoliko dana strijepnje i neizvjesnosti konačno imaju prilaz svojim kućama ali voda se još uvijek nije povukla sa većeg dijela poljoprivrednih površina.

Od oko 50 zaplavljenih kuća tokom jučerašnjeg dana, trenutno je zaplavljeno još oko pet i to najvećim dijelom u Bajincima i Gaju gdje se voda najsporije povlači.

Nakon nekoliko dana konačno je značajnije opao nivo Vrbasa i na mjernom mjestu Delibašino selo kod Banjaluke, gdje nivo ove rijeke danas iznosi 299 centimetara što je za jedan centimetar manje od kote redovne odbrane od poplava, tako da je to dobar pokazatelj da neće doći do pogoršanja situacija na području srbačke opštine, osim u slučaju novih intenzivnijih padavina.

Evidentno je da je veliki broj domaćinstava pretrpio štete koje se još sabiraju, a nakon potpunog povlačenja vode na teren će izaći i komisija za procjenu šteta koju će u narednom periodu formirati načelnik opštine Mlađan Dragosavljević.

Da prijetnja od poplava i dalje postoji, potvrđuje i konstantan rast Save koja još uvijek nije dostigla kotu redovne odbrane od poplava, ali se izlila iz svog korita i poplavila veći broj oranica, najvećim dijelom u Kaočkom i Vlakničkom polju kao i nekoliko vikend kuća.

Vodostaj Save kod Srpca danas u 12 časova iznosio je 843 centimetra i porastao je za svega pet centimetara u proteklih 12 časova. Nedostaje još 17 centimetara do uvođenja mjera redovne odbrane od poplava. Trenutno vodostaj Save stagnira i ukoliko ne dođe do novih nestabilnosti vremenskih prilika, ne bi trebalo doći do ozbiljnijih posljedica po lokalno stanovništvo na potezu od Srbac Sela do Korova.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević i pripadnici civilne zaštite Srbac i dalje su prisutni svakodnevno na terenu i prate stanje na riječnim tokovima. Ovom prilikom upućuje se apel mještanima koji žive uz obalu Save da i dalje budu na oprezu i preduzmu preventivne mjere na zaštiti svoje imovine u slučaju da dođe do povećanja vodostaja i novih poplava u narednim danima.

(srbac-rs.com)