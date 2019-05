Voda zarobila Jelašinovce, stigla prijeko potrebna pomoć

SANSKI MOST - Povratnici Srbi u selo Jelašinovci, koje je udaljeno pet kilometara od Lušci Palanke, a od Sanskog Mosta tridesetak, već danima su zbog poplava odsječeni od ostatka svijeta, jer je put koji ih povezuje s Lušci Palankom i koji je njihova glavna komunikacija poplavljen na nekoliko mjesta, te se njime ne može saobraćati.

Do ovog sela, koje se nalazi na samom rubu Palanačkog polja, sada je moguće doći samo zaobilaznim pravcem, odnosno lošim i neodržavanim makadamskim drumovima koji vijugaju stoljetnim grmečkim šumama i brdima. Njima se može proći samo dobrim terenskim vozilima, poput lada nive, ruskog terenca kojim su članovi Civilne zaštite i Crvenog krsta iz Sanskog Mosta juče mještanima dopremili humanitarnu pomoć u vidu prehrambenih artikala, higijenskih potrepština te odgovarajuće opreme i obuće za vodu.

Međutim, čak je i takvim vozilom nemoguće sići u samo selo, s obzirom na to da su bujice odnijele i uništile put na nekoliko mjesta, pa je humanitarnu pomoć u blizini preuzeo Milorad Miljević, mještanin Jelašinovaca, koji se iz sela dovezao traktorom.

S obližnjeg brda puca pogled na Palanačko polje, koje je ovih dana pretvoreno u ogromno jezero zbog ogromne količine vode koja se akumulirala na tom prostoru. Miljević kaže kako je voda na nekoliko mjesta poplavila lokalni put koji ih spaja s Lušci Palankom, dodajući da se takva situacija dogodila i prije pet godina, za vrijeme velikih poplava.

"Mještani su u strahu, jer je voda praktično zarobila selo. Ne može se do Palanke, gdje imamo trgovinu, a dosta je mještana starih i bolesnih, koji sada ne mogu ni do ljekara. Ova pomoć će nam dobro doći da prebrodimo ovaj period dok se voda ne povuče s puta, a to očekujemo u nekoliko narednih dana", kaže Miljević za "Nezavisne".

Kaže da se stanovnici Jelašinovaca bave poljoprivrednom proizvodnjom i da je nekoliko ovdašnjih farmera u problemu budući da kamioni koji odvoze mlijeko trenutno ne mogu prići selu.

Predstavnik Civilne zaštite Rasim Handanović kaže kako je humanitarna pomoć obezbijeđena zahvaljujući općinskim vlastima i Crvenom krstu.

"Kada smo dobili dojavu da su mještani odsječeni zbog poplava, organizovali smo pomoć i potom je dovezli. Ukoliko bude potrebno, u narednom periodu obezbijedićemo dodatnu pomoć da bi oni mogli prebroditi ovaj kritični period", kazao je Handanović.

Miljević kaže kako u ovome živopisnom selu danas živi oko 70 mještana, a najveći broj njih su već ljudi u poodmakloj životnoj dobi. Prema njegovim riječima, usljed otapanja snijega i kišnih padavina često se dešava da dijelovi polja budu pod vodom, ali dodaje da su ovo ipak ekstremne situacije.

Zanimljivo je kako se u blizini ovog sela nalazi i Bobijaško oko, neobičan prirodni fenomen, koji u dobroj mjeri uzrokuje potapanje polja. Radi se o kraškoj esteveli, koja omogućava dvosmjerno kretanje vode, pa za vrijeme visokog vodostaja i obilnih padavina ima karakteristike vrela, dok pri niskoj razini vode postaje ponor. Mještani kažu da je u posljednjih nekoliko dana iz estevele kuljala ogromna količina vode, koja je potom potopila pomenuti prostor.

"Bobijaško oko se smirilo, a to je znak da se voda povlači i očekujemo da se situacija normalizuje u nekoliko narednih dana", kaže Miljević.