Vodeća bh. IT kompanija Mistral postaje dio HTEC Group iz San Franciska

SARAJEVO - Mistral Technologies, jedna od najprominentnijih tehnoloških kompanija na našem tržištu, danas je oficijelno postala dio HTEC Group.

Sa sjedištem u San Francisku, HTEC Group su 2008. godine osnovali Aleksandar Čabrilo i Dušan Kosić, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Posjeduje kancelarije na 29 lokacija širom svijeta, a sa pridruživanjem kompanije Mistral, danas broji skoro 600 zaposlenih u Bosni i Hercegovini i preko 2.000 na području Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Holandije, Švedske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Kao dio jednog tima kompanije žele da prošire svoja polja djelovanja, ponude najbolje uslove za rad u jugoistočnoj Evropi i omoguće talentima rad na globalno najnaprednijim i najizazovnijim inžinjerskim projektima uz stalni profesionalni razvoj.

"Tržište rada u IT sektoru u našoj zemlji je veoma konkurentno. Postoji veliki deficit kadrova što kreira pritisak na kompanije da ljudima osiguraju još bolje i izuzetnije uslove za rad i profesionalni razvoj. Iako imamo 12 godina iskustva, preko 300 uposlenih, višestruko nagrađivano radno okruženje, urede po cijeloj zemlji i preko 30 renomiranih klijenata, sve to nije dovoljno da sa sigurnošću kažemo da sami možemo nastaviti dugoročno da obezbjeđujemo najbolje uslove za naše uposlenike. Odlučili smo se na ovaj korak s jedne strane kako bismo zajedno sa HTEC Group učestovali u realizaciji vizije o izgradnji najboljeg okruženja za bh. IT zajednicu, a s druge kako bismo našim uposlenicima omogućili rad na još preko stotinu projekata za vodeće svjetske kompanije", rekao je Mersed Čamdžić, osnivač i generalni direktor kompanije Mistral.

Ovo partnerstvo je dio šire strategije za rast koja za cilj ima izlazak na njujoršku berzu. Visoko pozicioniranje među svjetske lidere u pružanju usluga razvoja digitalnih proizvoda znači i dugoročnu stabilnost, mogućnost rada sa kompanijama koje postavljaju standarde svjetskog tržišta, i davanje najboljih uslova za rad i profesionalni razvoj bez granica, što je i vizija oba partnera.

"Od prvog susreta sa Mersedom i Saninom, znali smo da je Mistral tim sa kojim želimo da nastavimo dalje da gradimo najveću tehnološku kompaniju u regionu. Mistral je jedna od retkih kompanija na ovom tržištu koju smo prepoznali da deli naše vrednosti i ciljeve. Njihova posvećenost ljudima i građenju prilika za svoje timove, samo će dodatno dobiti na snazi kao dio još većeg tima sa ogromnim spektrom zanimljivih klijenata I tehnologija", istakao je Aleksandar Čabrilo, suosnivač i generalni direktor HTEC Group.

U narednom periodu, kompanije će zajedno raditi na tome da kroz ovo partnerstvo pruže što veću dodatnu vrijednost svojim klijentima, zaposlenima i zajednicama u kojima djeluju. Pored toga, cilj im je da zajedno obezbijede priliku što većem broju talentovanih stručnjaka u Bosni i Hercegovini, i drugim zemljama regiona, da grade globalno konkurentne karijere bez napuštanja zemlje u kojoj žive.