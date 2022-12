Vodostaj Une i Sane u blagom opadanju

NOVI GRAD - Vodostaj Une i Sane je u blagom opadanju, rečeno je jutros Srni u Civlnoj zaštiti u Novom Gradu.

Vodostaj rijeke Une je 506 centimetara ili četiri centimetra manje u odnosu na sinoć, a Sane 538 centimetara, odnosno četiri centimetra manji nego sinoć.

Na magistralnom putu Kostajnica-Novi Grad u Dobrljinu saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Zbog izlivanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj i na lokalnom putu Blagaj Japra-Vitasovci-Radomirovac.

Direktor Sekcije "Željeznica Republike Srpske" u Novom Gradu Radmila Đajić rekla je da je, zbog nanosa na tračnicama, od juče obustavljen željeznički saobraćaj na relaciji Novi Grad-Dobrljin.

"Radnici od jutros rade na uklanjanju nanosa", izjavila je Srni Đajićeva.

Đajićeva kaže da je do juče u 14.00 časova preventivno bio prekinut željeznički saobraćaj do Piskavice, a putnici su prevoženi do te lokacije autobusima.

Ona je pojasnila da je zbog visokog vodostaja od juče u prekidu interna telefonska linija za Volinju u Hrvatskoj.

Zbog izlivanja vode onemogućen je prilazak deponiji Šuća. Iz Komunalnog preduzeća "Komus" Novi Grad obavijestili su korisnike usluga da danas neće odvoziti otpad iz gradskog područja i naselja u Dolini Japre, a sutra iz gradskog područja i naselja Prekosanje, Buljuk, Urije, Urijanska brda, Tunjica, Londža, Tabla, Poljavnice i Industrijska zona.

Proteklog vikenda su zbog obilnih padavina iz korita izašli svi lokalni vodotoci i rijeke Una i Sana, što je stvorilo brojne probleme u gotovo svim naseljima u Novom Gradu.

Iz Opštinskog štaba za vanredne situacije saopšteno je da je poplavljeno oko 100 objekata, te da je pričinjena velika šteta na infrastrukturi.

Odlukom Štaba u Novom Gradu danas nema nastave u osnovnim i srednjim školama.