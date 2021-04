Volonterski servisi u Srpskoj snaga lokalnih zajednica

SRBAC, GRADIŠKA - Lokalni volonterski servisi u Republici Srpskoj, njih 15, predstavljaju kontaktno mjesto na kojem svi volonteri, kao i zainteresovani organizatori volontiranja, mogu da dobiju sve informacije o ovoj dobrovoljnoj aktivnosti, u čemu se ogleda značaj ovakvih servisa za lokalne zajednice.

U ocjeni važnosti organizacija putem kojih mladi pomažu razvoj zajednica saglasne su Tanja Šnjegota i Zorana Selak, predstavnice organizacija koje su Lokalni servisi u ovim gradovima - udruženja građana C.E.Z.A.R. iz Srpca i "Most" iz Gradiške.

"Lokalni volonterski servis Srbac, čiji je nosilac Udruženje građana C.E.Z.A.R., značajan je za našu opštinu, budući da se u organizaciji kroz intenzivni i posvećeni rad sa djecom i mladima jača lokalna zajednica, zajedno sa njenim stanovnicima", kaže za "Nezavisne" Tanja Šnjegota, izvršna direktorica Udruženja.

Dodaje da je svaka volonterska akcija posebna i značajna, a osim velikog doprinosa u razvoju i uljepšavanju lokalne zajednice, kroz organizovan rad sa volonterima stiču se bogata iskustva i daje se veliki doprinos socijalizaciji mladih ljudi, što je uvijek bilo od krucijalne važnosti, a naročito danas, u vrijeme pandemije virusa korona.

Zorana Selak, omladinski radnik, navodi da je značaj Lokalnog volonterskog servisa, čiji je nosilac Udruženje "Most", od višestruke važnosti za Gradišku.

"Naše partnerske organizacije i institucije, kad sprovode aktivnosti u kojima im je potrebna volonterska podrška, znaju da se mogu nama obratiti. Direktna smo poveznica između volontera i volonterskih programa dostupnih u našem gradu, a i šire", objašnjava Selakova.

Naglašava da je "Most" organizacija domaćin koja od 2016. godine ugošćava strane volontere iz Evropske unije, koji radom i zalaganjem doprinose svakodnevnom radu udruženja, što predstavlja višestruku dobrobit, kako za strane volontere koji se upoznaju sa novim jezikom, kulturom i običajima, tako i za mlade u gradu na Savi.

Zakon o volontiranju RS kazuje da je ovo aktivnost od opšteg interesa kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju društva, te smo Šnjegotu i Selakovu pitali da li su mladi spoznali koliko je njihova mobilnost značajna za razvoj društva u cjelini, ali i za lični razvoj.

"Mobilnost mladih značajna je kako iz ličnih razloga, tako i za društvo i zajednicu u cjelini. Volonterizam je važan dio društvenog života, jer kroz humanitarni i društveno-korisni rad upoznajemo druge ljude sa kojima razmjenjujemo iskustva i činimo našu zajednicu ljepšom i uređenijom sredinom za život", priča Snjegota.

Navodi i da su mladi koji su aktivni volonteri u mnogim organizacijama svjesni njihovog značaja, a sam dokaz da cijene rad organizacija je broj sati u njihovim volonterskim knjižicama i činjenica da se uvijek odazivaju na volonterske akcije.

"Ipak, bitno je intenzivno raditi na promociji značaja volonterizma. Treba da budemo svjesni da je uvijek najveći izazov u organizovanom radu sa mladima upravo animirati, privući, zainteresovati mlade", navodi Šnjegota.

Selakova dodaje da se mladi u volonterske organizacije najčešće učlanjuju po preporuci drugara koji su već članovi ili u nekim slučajevima i samoinicijativno.

"Mislim da isprva i nisu sasvim svjesni koje benefite donosi volontiranje i članstvo u udruženju. Tek kada prisustvuju određenom broju akcija na koje ih udruženje pošalje, postaju svjesni da se njihova ličnost razvija", objašnjava Selakova.

Pojašnjava da mladi ljudi tako poprimaju pozitivne obrasce ponašanja, sve češće su spremni da izađu iz zone komfora, spremni da ulože trud i vrijeme, jer na taj način izgrađuju sebe, a direktno pomažu i zajednici u kojoj žive.

Oba udruženja u svojim bazama imaju skoro 1.000 volontera.

"C.E.Z.A.R u bazi ima 414 volontera, mladih koji su učestvovali u volonterskim akcijama od pokretanja Lokalnog volonterskog servisa 2013. godine. Na godišnjem nivou imamo oko 150 aktivnih volontera koji prođu kroz dvadesetak zavedenih volonterskih programa, ali i mnogih drugih događaja i aktivnosti koji nisu zavedeni kroz programe", priča Šnjegota, a Selakova zaključuje da Udruženje "Most" trenutno broji oko 530 volontera.

Neumorni u Srpcu

Tanja Šnjegota navodi da su promocija volonterizma i prevencija maloljetničkog prestupništva samo neki od mnogih ciljeva koji su zadati Statutom prilikom osnivanja Udruženja građana C.E.Z.A.R.

"Radili smo od organizovanog rada sa djecom i mladima kroz kreativne, edukativne, sportske i rekreativne aktivnosti, učešća na plesnim takmičenjima, organizovanja kulturno-zabavnih manifestacija, preko mnogobrojnih humanitarnih akcija, projekata koji doprinose promociji i razvoju omladinskog aktivizma, posvećenosti osobama treće životne dobi, pa sve do volonterskih akcija u kojima je veliki akcenat stavljen na uređenje, uljepšavanje i turističku promociju opštine Srbac", priča ona.

Trenutno je u Lokalnom volonterskom servisu aktivno nekoliko projekata - "Zaposli srednjoškolca", "The Importance of Non Formal Education in Conservation the European Wildcat", "Youth Corners of Trust and Peace", te "Bel Eko Bo".

Gosti iz inostranstva

Udruženje "Most" implementira veći broj partnerskih i sopstvenih aktivnosti.

"Od trenutnih projekata istakla bih program putem kojeg ugošćavamo strane volontere, a koji se zove 'Universal Civil Service - Work in progress'. Ove godine očekujemo četiri strana volontera koji dolaze sredinom juna, a boraviće u Gradišci 10 mjeseci. Smatramo da je međunarodna komponenta jako bitna i da dodatno podstiče mlade da nam se priključe", priča Zorana Selak te dodaje da je važno spomenuti i prošlogodišnji projekat "Kada slike govore više od riječi", koji je bio podržan od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM).