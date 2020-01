Vozači oprez: Kolovoz mokar, u višim krajevima ugažen snijeg

BANJALUKA - U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija po mokrim i klizavim kolovozima, dok u višim planinskim predjelima i preko prevoja mjestimično ima snijega i poledice.

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske ističu da je poledica, zbog niske jutarnje temperature moguća i u nižim predjelima, naročito preko mostova, nadvožnjaka, te na prilazima tunelima. Iz AMS upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja na kolovoz na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, a u kotlinama i uz riječne tokove, na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Zbog izgradnje mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala, pa vozače iz AMS mole da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, dionica Brčko - Donja Bukovica, zbog radova na sanaciji kolovoza, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na navedenom magistralnom putu Johovac-Rudanka.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj jedan. Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan.

U toku su radovi na izgradnji Male hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na magistralnom putu na dionici Krupac-granica Republike Srpske /Bogatići/ na teritoriji opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore. Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/ Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila ukupne mase veće od 16 tona.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod "NIS petrol" pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju. Na regionalnom putu Bratunac tri - Drinjača od ponoći do 7.00 i od 16.00 do ponoći na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone i autobuse klase "M3", a zbog radova na sanaciji klizišta. Ova zabrana ne odnosi se na autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare - Priboj - Banj Brdo. Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce danas će od 11.00 do 16.00 časova biti obustavljen saobraćaj, a vozila će se preusmjeravati na alternativne putne pravce Kola-Čađavica-Mrkonjić Grad ili Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad. Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića. U toku su i radovi na dionici regionalnog puta Šekovići-Caparde, gdje se saobraćaj odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom. Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom, naizmjenično.

Zbog pokretanja klizišta, na lokalnom putu Svodna-Brezici, na području opštine Novi Grad saobraćaj se odvija jednom trakom. Na području FBiH na dvije lokacije na magistralnom putu Jablanica-Mostar vozila će, zbog radova, od 8.00 do 16.00 časova saobraćati naizmjenično jednom trakom. zbog radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka od 7.00 do 16.00 časova povremene su polučasovne obustave, uz 15-minutno propuštanje vozila. Poslije 16.00 časova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel "Vranduk", tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas. U vremenu od 21.00 do 00.30 časova vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od pola sata poslije ponoći do 5.00 časova saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog radova sporije se saobraća i na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac /Lanište/. Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja. Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja na 11 graničnih prelaza - Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj. Zbog bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.