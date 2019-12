Vozači oprez, klizavi kolovozi i magla

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po pretežno vlažnim i klizavim kolovozima, a magla mjestimično smanjuje vidljivost i usporava vožnju na dionicama kroz kotline, duž riječnih tokova i u višim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magla i niska oblačnost jutros posebno smanjuju vidljivost na širem području Livna, Kupresa, Šujice, Konjica, Žepča, Maglaja, dijelova Kantona Sarajevo, kao i putevima u dolinama rijeka Save, Lašve i Bosne.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Zbog rekonstrukcije Mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića u Zvorniku izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Karakaj dva-Drinjača.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je i zbog sanacionih radova na magistralnom putu Modriča jedan-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuša.

I na dionici magistralnog puta Drinjača-Milići-Vlasenica u toku je rekonstrukcija kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija jednom trakom.

U toku je izgradnja kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Dragotinja-Prijedor-Kozarac, Kozarska Dubica-Prijedor i Ulice 29. novembar u Prijedoru, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Na radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", u opštini Brod, u toku je deminiranje terena zbog čega su na snazi privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, i to radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik, zbog izgradnje mini hidroelektrane.

U toku je izgradnji MHE "Krupac" na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Zbog pokretanja klizišta, na lokalnom putu Svodna-Brezici, u opštini Novi Grad, saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraćaj se odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas. Od 21.00 do 00.30 časova vozila se propuštaju naizmjenično, a od od 00.30 do 5.00 časova saobraćaj je kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Zbog bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere stanje saobraćaja na 11 graničnih prelaza - Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.