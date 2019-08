Vozači oprez, klizavi kolovozi

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim i klizavim kolovozima zbog kiše koja je padala, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni i da izbjegavaju rizična preticanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni kamenja i zemlje na kolovoz.

Zbog izgradnje distributivnih cjevovoda vodovodne mreže izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Polje-Brod u opštini Brod, a vozači su obavezni da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmjene saobraćaja aktuelne su na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta u Glamočanima, te zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac", kao i na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen na putevima na području opštine Modriča, dionicama magistralnih puteva Modriča-Vukosavlje, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, Bileća-Podosoje, Doboj-Poljice, te na regionalnim putnim pravcima Obudovac-Lončari i Šekovići-Caparde.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike.

Zbog pokretanja klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Do kraja ovog mjeseca u Banjaluci će biti izmijenjen saobraćaj zbog radova u Njegoševoj ulici, na raskrsnici sa Kupreškom ulicom.

Tokom ljetnog perioda, odnosno do 2. septembra, u Banjaluci će svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova Ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, biti pretvorena u pješačku zonu.

Na području FBiH zbog sanacionih radova na autoputu Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od dva kilometra vozila saobraćaju dvosmjerno.

Radovi su za danas najavljeni i na magistralnom putu Lašva-Travnik, kod mjesta Vitez. Vozila će do 18.00 časova, na ovoj lokaciji saobraćati naizmjenično, jednom trakom, tako da se očekuju gužve i duža zadržavanja.

U toku su radovi i kroz tunel Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila, gdje vozila prolaze naizmjenično, jednom trakom.

Zbog povremeno pojačanog saobraćaja tokom dana na ovoj dionici moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putema Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Srbljani-Cazin, Jošanica-Stup u Rajlovcu, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i na putevima kod Jajca, u Vrapčićima i Mostaru.

Na relaciji Jajce-Bugojno-Jablanica danas od 9.30 do 17.00 časova kretaće se kolona oldtajmer vozila u redovnom režimu saobraćaja.

Kada je riječ o graničnim prelazima, već u ranim jutarnjim časovima pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Gradiška i Brod prema Hrvatskoj, te Deleuša i Hum prema Crnoj Gori. Na ostalim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.