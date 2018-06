Vozači oprez, kolovoz klizav, odroni i magla

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozila jutros saobraćaju po mokrom ili vlažnom kolovozu, a vozačima se savjetuje da budu oprezni zbog učestalih odrona i magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Odroni su mogući na putnim pravcima Banjaluka-Crna Rijeka, Karanovac-Kneževo-Turbe, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Tokom vikenda na pojedinim dionicama biće izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja zbog održavanja raznih manifestacija.

U Modriči će, na dionici magistralnog puta koji prolazi ulicama Vidovdanska, Cara Lazara i Riste Mikičića, večeras od 20.00 do 21.15 časova biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja ulične trke. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativne pravce.

Zbog festivala "Banjalučki dani muzike" od danas do 3. jula u Banjaluci će biti obustavljan saobraćaj u periodu od 18.00 časova uveče do 4.00 časa ujutro narednog dana. Saobraćaj će biti obustavljan u Ulici Teodora Kolokotronisa od kružnog toka do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana.

Na području FBiH danas i sutra će u Donjem Vakufu biti obustavljen saobraćaj zbog manifestacije "Dani Ajvatovice". Obustava će biti na snazi na raskrsnici magistralnih puteva od zgrade pošte do benzinske pumpe "Ina".

Iz istog razloga na području Srednjobosanskog kantona do sutra do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnih tereta.

U Unsko-sanskom kantonu danas će zbog memorijalne trke vozila usporeno saobraćati na relaciji Ćoralići-Cazin-Srbljani-Bihać-Dubovsko. Vozačima se savjetuje da poštuju uputstva policije i ovlaštenih lica iz pratnje.

Usporeno se vozi na dionicama na kojima se izvode radovi, te je saobraćaj na tim putnim pravcima regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog priprema za sanaciju magistralnih puteva Modriča-Karuše /granica Republike Srpske i Federacije BiH/ i Derventa-Šešlije saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, ali ne duže od 15 minuta.

Zbog izgradnje auto-puta na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, a na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka na snazi je izmjena saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru.

Izmjene u režimu odvijanja saobraćaja aktuelne su na području distrikta zbog izgradnje obilaznice oko Brčkog i izgradnje kružnog toka na dijelu magistralnog puta gdje se spajaju ulice Bijeljinska i Ilićka, te kroz ulice Srpske vojske i 27. marta u Bijeljini, zatim na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke Stijene i na regionalnom putu Obudovac dva-Lončari.

Vozila usporeno saobraćaju i u Istočnom Sarajevu zbog izgradnje kružne raskrsnice na regionalnom putu Kula-Vrace, dok je u mjestu Rakovac na regionalnom putu Karan-Novi Grad saobraćaj potpuno obustavljen zbog aktiviranog klizišta.

Zbog aktiviranih klizišta jednom trakom, naizmjenično, saobraćaj se odvija regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka, Bratunac-Drinjača i Lopare /Mačkovac/-Čelić, a vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Jajce na lokalitetu Srpskih Toplica.

U toku je izgradnja mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do, pa vozila saobraćaju preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Zabrana saobraćaja za teretna vozila na snazi je na Ozrenu na dionici Doboj-Manastir Petrovo, te na regionalnom putu Teslić-Podjezera /granica Republike Srpske i FBiH/ zbog oštećenja mosta u mjestu Žeželja.

Saobraćaj teretnih vozila na regionalnom putu Površnice-Lopare preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na području Banjaluke obustava i izmjene režima u odvijanju saobraćaja na snazi su u ulicama u kojima se izvode radovi.

U Federaciji BiH zbog radova na potpornom zidu na dionici auto-puta Lepenica-Tarčin saobraćaj se odvija preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

Kod tunela Igman na dionici auto-puta Lepenica-Sarajevo sjever zbog sanacije klizišta saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, dok na lokalitetu Treševine vozila usporeno saobraćaju.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od pola časa.

Iz AMs savjetuju vozače da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove budu maksimalno oprezni, te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.