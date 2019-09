Vozači oprez, kolovozi mokri i klizavi - povećana opasnost od odrona

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ističu da je obavezno poštovanje dodatne signalizacije na putevima gdje se izvode radovi i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu.

Na dionici magistralnog puta Drinjača-Milići-Vlasenica u toku je rekonstrukcija kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija jednom trakom.

U toku je izgradnja male hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac - Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično jednom trakom.

U toku je postavljanje inteligentnih transportnih sistema na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na lokalitetu Mahovljanske petlje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

U toku je i postavljanje naplatnih stanica "Aleksandrovac" i "Nova Topola", na putevima koji se spajaju iz ovih mjesta sa auto-putem.

U toku su radovi na izgradnji i sprovođenju privremenog sistema naplate putarine na auto-putu "9. januar", Banjaluka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, pa vozače iz AMS upozoravaju da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod "NIS petrol" pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka, zbog isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka, najavljene su izmjene u odvijanju saobraćaja.

Deminiranje terena izvodi se na radilištu "Klakari Donji 8, 13 i 14", opština Brod, zbog čega su privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Lukavica-Pale, kao i radovi na proširenju mosta, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane, na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom naizmjenično.

Zbog pokretanja klizišta, na lokalnom putu Svodna-Brezici /opština Novi Grad/, potpuno je obustavljen saobraćaj.

Na području FBiH počeli su radovi na mostu na Komaru, na magistralnom putu Donji Vakuf-Travnik pa se na toj lokaciji saobraća naizmjenično jednom trakom.

U tunelu "Vranduk dva" na magistralnom putu Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

U noćnim časovima u intervalima od 0.30 do 1.30 časova, od 2.00 do 3.30 časova i od 4.00 do 5.30 časova, dolazi do obustave saobraćaja.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo, na putu Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Radovi su u toku na dionicama auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever i Sarajevo zapad-Lepenica, kao i dionicama magistralnih puteva Olovo-Kladanj-Stupari, Semizovac-Vogošća, Srebrenik-Orašje i Jajce-Jezero /u dijelu na području FBiH/.

Zbog sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Tromeđa-Zvirovići.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Zbog bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja na 11 graničnih prelaza - Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.