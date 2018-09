Vozači oprez, kolovozi mokri i klizavi

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, u Federaciji BiH je pojačana frekvencija vozila u jutarnjim časovima, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Vidljivost je, zbog magle, smanjena na putevima u kotlinama i uz riječne tokove, a na dionicama u usjecima i preko planinskih prevoja mogući su sitniji odroni zemlje ili kamenja.

Na putnom pravcu Banjaluka-Čađavica, na dionici Kola-Stričići, saobraćaj će biti obustavljen zbog izvođenja bojevog gađanja na poligonu "Manjača" danas od 8.00 do 15.00 i od 17.00 časova do ponoći i sutra od 8.00 do 16.00 časova.

Saobraćaj će preusmjeravati policijski službenici.

Zbog izgradnje sistema naplate putarine na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, na lokalitetu Petlja Mahovljani jedan, do 29. septembra biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani, zbog izgradnje auto-puta, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Saobraćaj je za sva vozila obustavljen na magistralnom putu Bijeljina-Glavičice

zbog izgradnje kanalizacione mreže i sanacionih radova.

Saobraćaj se zbog većeg odrona i dalje odvija usporeno, po privremeno urađenom proširenju pored puta koje je prohodno za sva vozila, na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Banjaluci je zabranjen saobraćaj svim vozilima u Ulici Gavrila Principa na dijelu od Zelenog mosta do Ulice Miloša Obilića, kao i svim vozilima, osim vozilima stanara, u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta do Kozarske ulice.

Na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka u toku je sanacija klizišta, pa se saobraća usporeno, a s obzirom na to da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu dolazi do kratkotrajnih zastoja.

Na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, saobraćaj je potpuno obustavljen zbog aktiviranog klizišta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača, te na dionici regionalnog puta Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Zbog sanacije klizišta, režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je na dionicama regionalnih puteva Bratunac-Skelani i Bratunac tri-Drinjača, kao i na nekoliko lokaliteta regionalnog puta Karanovac-Mitrovići i regionalnog puta Mitrovići-Prisika.

U toku je deminiranje obale rijeke Save, u mjestu Prud, FBiH, zbog čega su aktuelne povremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Šamac jedan-Grebnice, svakim danom od 8.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

Zbog deminerskih radova na putnom pravcu Brod-Odžak od 8.00 do 18.00 časova, kao i na lokalitetu Klakari Gornji od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj se obustavlja 30 minuta, a vozila propuštaju 15 minuta.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.