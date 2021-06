Vozači oprez, kolovozi mokri i klizavi

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji /FBiH/ kolovozi su na većini puteva mokri i klizavi, a mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog radova na mjestu ukrštanja dionice magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Ulice Mis Adeline Irbi, u naselju Vrbanja, na dionici magistralnog pravca Klašnice jedan-Gornja Vijaka jedan i na dionici Dobro Polje-Miljevina.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale u tunelu "Kalovita Brda", na pravcu Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/, na dionici magistralng puta Rudanka-Doboj na spoju sa prilaznim putem prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar", kao i na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Ugljevik i na regionalnom putu Lukavica-Pale.

Režim saobraćaja izmijenjen je i zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice dionice magistralnog puta Ivanjska –Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, kao i na ukrštanju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Modriča 1-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-entitetska granica /Karuše/, kao na dionici Crkvina-Modriča jedan.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na dionici regionalnog puta Mrakovica-Podgradci, dok se na dionici Kozarac-Mrakovica odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke zbog aktiviranja klizišta saobraćaj se odvija oteženo, jednom saobraćajnom trakom.

Od 8.00 do 15.00 časova radnim danima zbog deminerskih radova na snazi su polučasovne obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji, kao i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 8.15 do 15.05 časova.

Na dionici regionalnog pravca Stari Majdan-Lamovita zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na pututevima Tedin Han-entitetska granica /Križ/ i Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Jezero-Šipovo na snazi su povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

Vangabaritni teret će biti prevožen međuentitetska linija Ledenice-Crkvina-Modriča-autoput-Aleksandrovac /do 11. juna/, entitetska granica Podvrsnik-LJubinje-Trebinje-granični prelaz Klobuk /do 10. juna/, međuentitetska linija Stanić Rijeka-Doboj-Derventa-granični prelaz Brod /do 17. juna/, međuentitetska linija Banj Brdo-granični prelaz Rača /do 26. juna/ i međuentitetska linija Stanić Rijeka-međuentitetska linija Karuše /do 15. juna/.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog putua Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice 2- Šargovac u mjestu Trn, jer nakon destrukcija nadožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica sa Crnom Gorom /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH u toku su radovi na mostu /M06/ na dionici auto-puta A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, preticajnom trakom.

Na putu Tuzla-Kalesija /dionica Simin Han-Caparde/ zbog radova u tunelu "Čaklovići" saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

U toku su i radovi u tunelu "Crnaja" na dionici Konjic-Jablanica, gdje se tokom dana saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časovima obustavlja.

Na graničnim prelazima u BIH nema dužih zadržavanja.

BiH je otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a ulazak u BiH za strane državljane omogućen je uz negativan"pi-si-ar" test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.