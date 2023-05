Vozači oprez, kolovozi mokri i klizavi

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) jutros se saobraća mjestimično po mokrim i klizavim kolovozima, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) SRpske.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice dolazi do povrmene obustave saobraćaja od 11.00 do 15.00 časova dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Crkvina-Modriča jedan, zbog pripremnih radova na izgradnji auto-puta Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja. Obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac u mjestu Mokro, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog sanacije klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom /urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara/ uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izgradnje biciklističke i pješačke staze, na magistralnom putu Rudice-Novi Grad dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice 1-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja. Režim saobraćaja izmijenjen je i na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja-LJubinje, dionica Podvrsnik-LJubinje, u toku je rekonstrukcija puta, pa se saobraćaj odvija usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Za vrijeme rekonstrukcije magistralnog puta na dionici Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini 2-Vrba u tunelu Čemerno.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraća se usporeno.

Do izmjene u odvijanju saobraćaja dolazi i na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Radi deminiranja terena na magistralnom putu, dionica Kotor Varoš-Mitrovići u mjestu Viševice, dolaziće do privremene obustave saobraćaja od 8.00 do 14.00 časova radnim danima, i to 30 minuta obustave i 15 propuštanja saobraćaja.

U FBiH za večeras je planirana sanacija i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela u tunelu Sikola, na magistralnom putu Žepče-Maglaj. Od od 23.00 do 5.00 časova ujutro kroz tunel će se saobraćati usporeno, jednom trakom.

Na mostu Gorica zbog sanacije za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela "1. mart" u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Zbog sanacije je zatvoren most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Sporije se, zbog radova, saobraća na putnim pravcima Jablanica-Mostar /Donja Jablanica/ i Čevljanovići-Nišići.

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.