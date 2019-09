Vozači oprez, magla i odroni na putevima

BANJALUKA - Prohodnost puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća, ali se vozačima savjetuje oprez zbog učestalih odrona i magle koja smanjuje vidljivost u kotlinama, uz rijeke, jezera i preko planinskih prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Kroz kanjon Tijesno kod Banjaluke i danas je do 11.00 do 11.45 časova zbog održavanja penjačkog festivala obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka. Tokom obustave saobraćaj se odvija alternativnim putem Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Zbog vikenda je smanjen obim radova na putevima, ali ostaje obaveza poštivanja postavljene dodatne signalizacije.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen i na magistralnim putnim pravcima Kotor Varoš-Obodnik, Johovac-Rudanka kod Doboja, Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, te regionalnim putevima Lukavica-Pale, Šekovići-Caparde i Obudovac-Lončari zbog radova na lokalnim putevima u opštini Donji Žabar.

U toku su radovi i na auto-putevima Gradiška-Banjaluka i "9. Januar" od Banjaluke do Doboja zbog čega je na tim lokalitetima na snazi izmjena saobraćaja.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, kao i na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike.

Zbog pokretanja klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad.

U Trnu se zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe saobraćaj preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok je teretnim vozilima zabranjen prelazak.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su i u Banjaluci zbog radova i manifestacije koja će ovog vikenda biti održana u Parku Mladen Stojanović.

U FBiH i dalje su radovi aktuelni u tunelu Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila zbof čega se na tom lokalitetu saobraćaj odvija usporeno i zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Do obustave u odvijanju saobraćaja dolazi u noćnim časovima i to pola časa poslije ponoći do 1.30, od 2.00 do 3.30 i od 4.00 do 5.30 časova. Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putem Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Radovi su aktuelni i na dionicama auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever i Sarajevo zapad-Lepenica, kao i na magistralnim putevima Olovo-Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje, Lanište-Ključ i Jajce-Jezero.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz bezbjednosnih razloga i dalje je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja, između BiH i Hrvatske.

Iz AMS-a vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu i da izbjegavaju rizična preticanja.