Vozači oprez, magla smanjuje vidljivost

BIJELJINA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća nesmetano, kolovozi su mjestimično mokri, a uz riječne tokove jutarnja magla smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.

Do 18. novembra u 18.00 časova, zbog rekonstrukcije kolovoza, biće potpuno obustavljen saobraćaj za sva vozila na dionici magistralnog puta Draksenić-Vrbaška. Alternativni pravac za putnička vozila je Gradiška-Podgradci-Jablanica-Sjeverovci-Božići-Kozarska Dubica, a za teretna vozila Gradiška-Banjaluka-Prijedor-Kozarska Dubica.

Ovo rješenje o zabrani saobraćaja neće se odnositi na vozila kojima se vrši dostava na području na kome se izvode radovi, za vozila lokalnog stanovništva i hitnih službi.

Zbog bušačko-minerskih radova na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Šćepan Polje, opština Foča do 15. decembra od 8.00 do 16.00 časova dolaziće do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila.

Saobraćaj je zbog radova izmijenjen na putevima Rača-Bijeljina, Šipovo-Novo Selo, Jezero-Šipovo, Kozarska Dubica-Draksenić-granica BiH/Hrvatska, Brčko-Bijeljina pored rijeke Save, Banjaluka /Rudarska/–Stari Majdan, Dobro Polje–Jažići–Grajsoljci, Gradiška-Nova Topola, Crkvina-Modriča 1, Šešlije-Johovac, Tedin Han-Križ, Kotor Varoš-Obodnik, Jezero-Šipovo.

Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu "Kalovita brda", na putu LJubogošta-Pale, u tunelu "Čeljigovići" na putu Lapišnica-LJubogošta, u tunelu "Ugar" na putu Crna Rijeka-Ugar.

Do 15.00 časova saobraćaj se povremeno obustavlja zbog deminerskih radova na lokalitetima Vojkovići, Klakar Donji i Gornji Božinci.

Zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rudarska/-Stari Majdan, izmijenjen je režim saobraćaja, zbog čega se vozačima savjetuje da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Vangabaritni teret kreće se putevima Stanić Rijeka-Karuše /do 31. oktobra/, Caparde-Karakaj /do 2. novembra/, Stanić Rijeka-Derventa /do 25. oktobra/. Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza, zabrana za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice 2-Šargovac u mjestu Trn, dok je na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH na snazi su noćne obustave saobraćaja na magistralnom putu Konjic-Jablanica u tunelu Crnaja od 23.00 do 4.30 časova, a tokom dana kroz tunel se saobraćaj odvija naizmjenično-jednom trakom.

Zbog radova na auto-putu A-1, na dionicama Kakanj-Visoko /most u naselju Dobrinje/ i Podlugovi-Sarajevo sjever, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na putu Tuzla-Kalesija /zbog radova u tunelu Čaklovići/, saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Usporeno, zbog radova, saobraćaja se na putnim pravcima Donji VakuF-Jajce /Skela/, Nemila-Žepče /Donja Golubinja/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/, Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/ i Gračanica-Srnice Donje.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.